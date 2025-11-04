Külföld :: 2025. november 4. 21:25 ::

Drónészlelés miatt lezárták a brüsszeli nemzetközi repülőteret

Lezárták a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőteret kedd este, miután drónt figyeltek meg a légikikötő felett, minden járatot Liege-be és Charleroi-ba irányítanak át - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán a légi irányításra hivatkozva.

A repülőtér forgalmát röviddel este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután egy drónt jelentettek a légterében - erősítette meg Kurt Verwilligen, a Skeyes belga légiforgalmi irányító vállalat szóvivője. "Elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottuk a teljes légi forgalmat" - tette hozzá.

A szóvivő közölte azt is, hogy vizsgálják a pontos helyzetet.

Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió az internetes oldalán Christian Delcourt-t, a liege-i repülőtér szóvivőjét idézte, aki közölte, hogy drónt figyeltek meg a liege-i légikikötő felett is, ezért a Belgiumba tartó légi járatok a határ közelében fekvő, hollandiai Maastrichtban szállnak le.

(MTI)