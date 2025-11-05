Külföld :: 2025. november 5. 06:27 ::

Ugandai szocialista muzulmánt választottak New York polgármesterévé

A demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden. A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet.

pic.twitter.com/1VbUePzk3J Breaking News: Zohran Mamdani, a 34-year-old state lawmaker from Queens, will be the 111th mayor of New York. He will be the first Muslim to ever lead the city, as well as its first South Asian mayor and the youngest mayor in more than a century. https://t.co/7tewUOBm0A November 5, 2025

A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.

Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomót győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért.

Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását. Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwát, a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget.

Zohran Mamdani magát "demokratikus szocialista" irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában többi között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedést ígért.

New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.

New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel győzte le a republikánus Jack Ciatarellit.

Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.

A választás eredményére Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált: "az, hogy a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat".

(MTI)