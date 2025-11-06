Külföld :: 2025. november 6. 07:46 ::

Egy alkoholista, drogos csöves fedezte fel Allahot, és akart a kedvére tenni a gázolással a francia szigeten

Egy helyi halász gázolt el szándékosan szerda reggel öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén, közülük két ember állapota súlyos - közölte a helyi ügyészség, amely emberölési kísérlet miatt indított eljárást.



Le type serait un marginal drogué et alcoolo pas très clair du ciboulot. En fait, il s'agit d'un de ces nombreux paumés vivant des deniers publics.

En outre, la religion semble être devenue le dernier… On en sait un peu plus sur Jean G., l'auteur de l'attaque de l'île d'Oléron.Le type serait un marginal drogué et alcoolo pas très clair du ciboulot. En fait, il s'agit d'un de ces nombreux paumés vivant des deniers publics.En outre, la religion semble être devenue le dernier… pic.twitter.com/LxWITWesQp November 6, 2025

A gyanúsított Allah akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették. A férfi azonban "nem ismert radikalizáció miatt a hírszerzés előtt", és a nemzeti terrorellenes ügyészség jelenleg nem foglalkozik az üggyel - mondta a helyszínen Laurent Nunez belügyminiszter.

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton - mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize ügyész.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász. Thibault Brechkoff, Dolus d'Oléron polgármestere szerint ámokfutását a község és a szomszédos Saint-Pierre d'Oléron között kezdte meg az alig 20 ezer lakosú nyaralószigeten.

Szándékosan elütött öt gyalogost vagy kerékpárost mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt, súlyosan megsebesítve kettőt - mondta a belügyminiszter.

A helyi ügyészség kezdetben tíz sérültről számolt be, közülük a jelentés szerint négyen életveszélyes állapotban voltak.

A rendőrség szerda késő délután házkutatást tartott a gyanúsított otthonában. A belügyminiszter szerint a telefonja átvizsgálása után dönthet az ügyészség arról, hogy átadja-e az ügyet a terrorelhárítóknak.

A súlyos sérültek között van a Marine Le Pen által irányított Nemzeti Tömörülés egyik helyi képviselőjének, Pascal Markowskynak az egyik munkatársa is. A 21 éves Emma Vallaint elgázolták, miközben egyedül kocogott - közölte a képviselő.

A Nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés alelnöke, Sébastien Chenu, a gyanúsított letartóztatása során elhangzott "Allah akbar" kiáltásra hivatkozva úgy vélte, hogy "az iszlamista fenyegetés országunkra soha nem volt még ilyen erős".

"Nagyon világos leszek ebben a kérdésben, mivel valóban hallottam a parlamentben zajló vitákat, még akkor is, amikor itt voltam. Jogállamban élünk, van igazságszolgáltatás, és nem a belügyminiszter, nem a prefektus, nem a rendfenntartó erők minősítenek egy cselekedetet, hanem az igazságszolgáltatás" - mondta a belügyminiszter, aki óvatosságra intett.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt, és abban egy gázpalack is volt - mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

A férfi ismert volt a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt.

A Le Parisien című napilap által idézett Christophe Sueur, Saint-Pierre d'Oléron polgármestere szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, "botrányos viselkedéséről" volt ismert, "elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt". A halász egy lakókocsiban élt egyedül, marginális figuraként ismerték a környéken.

Egyre jobban megértette az iszlamizmus lényegét:

🚨🇫🇷 FLASH : Jean G., auteur de l’attaque à la voiture-bélier sur l’île d’Oléron, un marginal pro-LFI, a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos montrant son appréciation pour des rappeurs tels que Moha La Squale et son intérêt pour les chèvres. pic.twitter.com/53WRG7sej9 November 5, 2025

"Nem sokat beszél" azóta, hogy "emberölési kísérletek" miatt őrizetbe vették - közölte a belügyminiszter.

A francia közrádió tényellenőrző oldala szerint Jean G. Facebook-fiókján azt állítja magáról, hogy Saint-Pierre-d'Oléronban él, és 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban. A település polgármestere szerint Jean G. csak rövid ideig élt Mayacban, mielőtt elköltözött. Időnként visszajár meglátogatni rokonait, de eddig soha nem keltett feltűnést.

A férfi a Facebookon földet kínál bérbe idénymunkásoknak Oléron-szigeten. Jean G. videókat is közzétett szabadkőművesekről és sátáni rituálékról, valamint olyan publikációkat, amelyekben Emmanuel Macron államfőnek a felelősségéről esik szó az Afrikát érintő problémákban.

(MTI nyomán)

