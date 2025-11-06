Bejelentette visszavonulását csütörtökön Nancy Pelosi demokrata párti politikus, az elmúlt negyven év amerikai politikai életének emblematikus alakja, a washingtoni képviselőház első női vezetője, írja az MTI.
Pelosi közölte, hogy jelenlegi mandátumának lejártával, 2027 januárjától nyugdíjba vonul.
"Valóban szívesen hallattam az önök hangját a kongresszusban" - mondta a 85 éves politikus a közösségi portálokon közzétett, az általa 1987 óta képviselt San Francisco lakosaihoz címzett videóban.
Donald Trump első mandátuma (2017-2021) alatt Pelosi a republikánus vezető egyik fő ellenzéke volt, először a képviselőházi demokrata párti kisebbség vezetőjeként, majd 2019-től mint házelnök, amikor a demokrata párt lett ismét többségben a törvényhozás alsóházában.
A pártok közötti, illetve belső harcokban edzett taktikusnak nagy szerepe volt Barack Obama egészségügyi reformjának 2010-ben és Joe Biden gigantikus beruházási programjának 2021-ben történt elfogadásában.
Donald Trump a lemondás hírére reagálva "rettenetes nőnek" nevezte Pelosit, aki "rossz munkát végzett".
"Úgy vélem, a visszavonulásával nagy szolgálatot tesz a nemzetnek" - mondta az elnök az Ovális Irodában.
