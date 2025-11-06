Külföld, Videók :: 2025. november 6. 21:54 ::

Trumpnak jó napja van: visszavonul a demokraták főboszorkánya

Bejelentette visszavonulását csütörtökön Nancy Pelosi demokrata párti politikus, az elmúlt negyven év amerikai politikai életének emblematikus alakja, a washingtoni képviselőház első női vezetője, írja az MTI.

pic.twitter.com/GIqwAyhw54 Breaking News: Rep. Nancy Pelosi, the only female House speaker, said she would retire in 2027, ending a run as one of the most powerful women in U.S. politics. https://t.co/0FuAGwihJ0 November 6, 2025

Pelosi közölte, hogy jelenlegi mandátumának lejártával, 2027 januárjától nyugdíjba vonul.

"Valóban szívesen hallattam az önök hangját a kongresszusban" - mondta a 85 éves politikus a közösségi portálokon közzétett, az általa 1987 óta képviselt San Francisco lakosaihoz címzett videóban.

Donald Trump első mandátuma (2017-2021) alatt Pelosi a republikánus vezető egyik fő ellenzéke volt, először a képviselőházi demokrata párti kisebbség vezetőjeként, majd 2019-től mint házelnök, amikor a demokrata párt lett ismét többségben a törvényhozás alsóházában.

A pártok közötti, illetve belső harcokban edzett taktikusnak nagy szerepe volt Barack Obama egészségügyi reformjának 2010-ben és Joe Biden gigantikus beruházási programjának 2021-ben történt elfogadásában.





And My favorite part... Thank you Nancy Pelosi for 39 Years of service to this nation.And My favorite part... pic.twitter.com/zwiXDw5JiM November 6, 2025

Donald Trump a lemondás hírére reagálva "rettenetes nőnek" nevezte Pelosit, aki "rossz munkát végzett".

"Úgy vélem, a visszavonulásával nagy szolgálatot tesz a nemzetnek" - mondta az elnök az Ovális Irodában.