2025. november 9. 12:26

Erős földrengés volt Japán északi részén

Vasárnap - helyi idő szerint este - erős földrengés rázta meg Japán északi részét, amelyet további mozgások követtek a japán meteorológiai szolgálat szerint. A szakhatóságok cunamiriadót adtak ki.

A 6,7-es erősségű földrengés Ivate prefektúra partjainál, a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a környékbeli két atomerőműben nem észleltek rendellenességet.

A hatóságok akár egy méter magas cumani veszélyére adtak ki figyelmeztetést az északi partvidék mentén.

Az NHK japán közszolgálati televízió arra figyelmeztetett, hogy mindenki maradjon távol a part menti területektől és hogy további földrengések lehetnek a térségben.

(MTI)