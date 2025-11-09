Külföld :: 2025. november 9. 16:23 ::

Üldöztetés veszélyére figyelmeztet egy iraki keresztény polgármester

Lara Juszuf Zara, Irak első keresztény polgármestere üldöztetés veszélyéről számolt be a síita milíciák által a KNA katolikus hírügynökségnek nyilatkozva, amit a Kathpress hírügynökség idézett vasárnap.

Zara egyebek között arra panaszkodott, hogy a félkatonai szervezetek célzottan akadályozzák az Iszlám Állam terrorszervezet elől egykor elmenekült, otthonaikba visszatérő emberek nyilvántartásba vételét, a keresztény üzletemberektől pedig védelmi pénzt szednek.

"Megélhetéseket tesznek tönkre. Sok kereszténynek már nem maradt reménye. Egyszerűen csak el akarnak menni" - mondta az észak-iraki el-Kos városának káld katolikus polgármestere. "Valójában pénzről és ellenőrzésről van szó" - mutatott rá. "Aki fizet, folytathatja. Aki ezt megtagadja, az elveszít mindent" - sérelmezte Zara. Úgy fogalmazott, hogy ez a zsarolás a rendszer része, s végtére a milíciák egy "célzott stratégiát követnek a keresztények elüldözésére a régióból".

A 43 éves helyi politikus szerint a síita milíciák a dzsihadisták elleni harc során számos térségben átvették az uralmat. "Ellenőrzik a helyi tanácsokat, közigazgatást és a biztonsági szerveket. Képviselőik a városi tanácsokban ülnek és olyan döntéseket hoznak, amelyek szándékosan hátrányosan érintik a keresztényeket" - mondta. Zara szerint céljuk a keresztények egykor erős jelenlétét meggyengíteni a térségben.

Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben nem javul a helyzet, úgy az utolsó keresztények is elhagyhatják Irakot. Mint mondta, jelenleg még mintegy 200-300 ezer keresztény élhet az országban. A 2003-as iraki háború kirobbanása és azt követő felfordulás előtt becslések szerint számuk nagyjából másfél millió lehetett. Az ökumenikus keresztény segélyszervezet szerint ugyanakkor mindössze 154 ezer keresztény maradhatott az országban.

"Ha mi eltűnünk, akkor a világtörténelem egy darabja is elvész, és az emberiség egy darabja is velünk" - húzta alá Zara.

A polgármester a nemzetközi közösséghez fordult segítségért, mondván, nyomást kell gyakorolni a bagdadi vezetésre. "Nemzetközi megfigyelőkre van szükségünk a választásokon, s politikai támogatásra és humanitárius segítségre is" - tette hozzá.

Irakban kedden parlamenti választásokat tartanak. "Az Egyesült Államoktól eltérően Európa még nem ismerte fel, hogy egy teljes vallási közösség túlélése a tét" - világított rá.

(MTI)