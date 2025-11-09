Külföld :: 2025. november 9. 17:31 ::

Nem bírt magával egy néger nőstény egy amerikai McDonald's-ban

Egy michigani McDonald’s étteremben tettlegességig fajult egy vita, miután egy néger nő forró kávét öntött az üzletvezetőre. A rendőrség szerint az incidensről készült videó alapján sikerült azonosítani az elkövetőt, aki a megrendelésével kapcsolatos vitában veszítette el nem létező önuralmát – írja a Fox News alapján az Index.

A rendőrség közlése szerint a nő kilétét sikerült azonosítani: Casharra Brown ellen jelenleg is folyamatban van az eljárás, míg a sértett, aki az étterem menedzsere, nem kívánta felfedni a kilétét.

Az incidens november 4-én történt, miután Casharra Brown a McDonald's alkalmazásán keresztül adott le rendelést, de arra már nem volt esze, hogy a nevét és a fizetési adatait megadja. A hatóságok közlése szerint a nő elégedetlen volt a megrendelt szendvicsekkel, ezért szóváltásba keveredett a menedzserrel. Az étterem dolgozója kávéval próbálta megnyugtatni a dühös vásárlót, ám ez sem vezetett eredményre, és a helyzet tovább fokozódott.

A videón látható, ahogy Brown leveszi a tetőt a pohárról, és forró kávét önt a menedzserre, amikor az hátat fordított neki. Igazi nigger pillanat, ahogy a Kertvárosi Gettóban mondanák..

A felvétel tanúsága szerint a négerállat ezután trágár szavakkal illette a menedzsert, majd elhagyta az épületet. A rendőrség közölte, hogy a menedzser kisebb égési sérüléseket szenvedett, de nem volt szüksége kórházi ellátásra. A rendőrség megerősítette, hogy elfogatóparancsot adtak ki Brown ellen, és jelenleg azon dolgoznak, hogy előállítsák a nőt. „Tudjuk, hol lakik” – közölte a rendőrség.

(Fox News, Index nyomán)