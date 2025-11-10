Külföld, Gazdaság :: 2025. november 10. 15:16 ::

Csökkent Ausztria ipari termelése szeptemberben

Szeptemberben éves és havi összevetésben is csökkent az osztrák ipari termelés az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich - STAT) hétfőn közzétett adatai szerint.

A naptárhatástól megtisztított osztrák ipari termelés szeptemberben 1,7 százalékkal zsugorodott éves összehasonlításban az augusztusi 0,8 százalékos növekedést követően.

Az osztrák ipari és építőipari termelési index zsinórban nyolc hónap emelkedést követően mutatott csökkenést éves bázison az év kilencedik hónapjában.

Az osztrák statisztikai hivatal közleménye szerint szeptemberben éves összehasonlításban a köztes javak előállítása 5,8 százalékkal nőtt, ezzel szemben a tőkejavaké 5,1 százalékkal, a nem tartós fogyasztási cikkeké 2,1 százalékkal esett vissza, míg az energiatermékek gyártása 8,1 százalékkal zsugorodott, a tartós fogyasztási cikkeké pedig 8,6 százalékkal csökkent.

Az év kilencedik hónapjában a szezonálisan kiigazított osztrák ipari és építőipari termelési index havi bázison 0,9 százalékkal csökkent, miután augusztusban 2,3 százalékos visszaesést jegyeztek fel.

(MTI)