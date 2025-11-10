Külföld :: 2025. november 10. 17:32 ::

Már másfél ezer légi járatot töröltek az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban már mintegy másfél ezer légi járatot töröltek a hétfő reggeli órákban a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye.

Légi közlekedési adatok szerint a kora reggeli órákban már 1540 járat nem tudott elindulni, továbbá mintegy 1100 repülőgép késve közlekedett.

A közlekedési fennakadások oka a szövetségi kormány több mint 40 napja tartó működésképtelensége, miután nincs elfogadott költségvetés.

A kormányzati leállás érinti a Szövetségi Légiirányítási Hivatalhoz (FAA) tartozó légiirányítókat, akik kénytelenek fizetés nélkül is dolgozni.

Az amerikai légitársaságok szombaton több mint 1500 járatot töröltek, vasárnap már 2900 járatot érintett az intézkedés.

A szövetségi közlekedési minisztérium a múlt héten arról határozott, hogy a légi közlekedés biztonsága és a létszámhiánnyal küzdő légiirányítás leterheltségének csökkentése érdekben péntektől 10 százalékkal csökkentik az amerikai légtér forgalmát.

Sean Duffy közlekedési miniszter vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a légi közlekedésben napról napra egyre nagyobb fennakadásokra, a tovagyűrűző hatások miatt növekvő számú járattörlésre és késésre kell számítani. Hozzátette, hogy egyre több légiirányító nem veszi fel a munkát.

A Kongresszus felsőháza vasárnap éjszaka előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy nyolc demokrata szenátor igennel voksolt. Ezzel kézzelfogható közelségbe került, hogy a következő napokban a Kongresszus elfogadja az amerikai szövetségi intézmények újraindítását célzó átmeneti költségvetést.

(MTI)