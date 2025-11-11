Külföld :: 2025. november 11. 13:47 ::

Ókori római kori szobrokat loptak el a szíriai nemzeti múzeumból

Több ókori római kori szobrot loptak el a szíriai fővárosban, Damaszkuszban az ország nemzeti múzeumából, ami miatt a létesítményt ideiglenesen be is zárták - közölte kedden a helyi régészeti hatóság két tisztviselője.

A főváros központjában található intézmény, amely az ország legnagyobb múzeuma, Szíria hosszú történelméből származó felbecsülhetetlen értékű régiségeket őriz. A polgárháború kezdete után a biztonságot fémkapukkal és térfigyelő kamerákkal erősítették meg.

A Szíriai Régészeti és Múzeumi Főigazgatóság két tisztviselője megerősítette, hogy lopás történt. Az egyik tisztviselő szerint hat márványszobrot loptak el a múzeumból, és hozzátette, hogy a nyomozás folyamatban van. A másik tisztviselő arról számolt be, hogy a lopás vasárnap este történt, és hétfőn kora reggel fedezték fel, amikor az ókori részleg egyik ajtaját betörve találták, és több, a római korból származó szobor hiányzott.

(MTI)