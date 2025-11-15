Külföld :: 2025. november 15. 15:22 ::

Súlyosbítja a zsidókitiltást, hogy a nácikra lehet asszociálni róla

Szeptember végén országos felháborodást keltett egy "A zsidóknak tilos itt tartózkodniuk" feliratú tábla. Az ügyészség azóta vádat emelt. Az ügy azonban bonyolultabb, mint azt eredetileg feltételezték.



Fotó: Heiko Thomsen / Förde.news

Szeptemberben Hans Velten Reisch flensburgi üzlettulajdonos országos felháborodást váltott ki a boltjára ragasztott felirattal, amely így szólt: "Zsidóknak tilos ide belépni! Semmi személyes. Nincs antiszemitizmus. Csak ki nem állhatom magukat."

Az incidensnek most jogi következményei vannak. A flensburgi ügyészség bejelentette, hogy október végén vádat emelt Reisch ellen - a német büntető törvénykönyv 130. paragrafusa szerinti gyűlöletkeltés gyanújával.

Gyűlöletkeltés történelmi utalásokkal

Az ügyészség bejelentette, hogy a nyomozás lezárult. Kihallgatásán a bolt tulajdonosa azzal indokolta a tiltást, hogy szerinte az összes általa ismert zsidó ember nem ellenzi a Gázai övezetben folyó háborút. A nyomozók szerint azt is kijelentette, hogy utólag rájött, hogy különbséget kellett volna tennie a zsidó emberek háborúval kapcsolatos különböző álláspontjai között. A kihallgatáson azt hangsúlyozta, hogy nincsenek antiszemita nézetei.

A nyomozás során elemezték a közösségi médiában megjelent reakciókat is - különösen a köznyugalom esetleges megzavarása szempontjából. Thorkild Petersen-Thrö ügyész gyűlöletkeltésre utaló jeleket is lát.



Fotó: Hans Velten Reisch / X

Ebben az is szerepet játszik, hogy a történelmi utalások mennyire felismerhetőek. "Az ilyen jellegű bojkottra való felhívások végül is központi szerepet játszottak a zsidó emberek üldözése során [a náci uralom idején]" - mondta Petersen-Thrö. A nyomozók szemszögéből nézve az eset tehát súlyosabb, mint amire egyetlen közlemény utalna.

Az elmúlt években Németországban meredeken emelkedett az antiszemita incidensek száma.

RIAS dokumentációs központ szerint 2023-ban közel ötezer esetet rögzítettek, és ezek több mint fele a 2023. október 7-i Hamász-támadás utáni hetekben történt. A tendencia a klasszikus szélsőjobboldali támadásoktól (például a 2019-es hallei zsinagóga elleni merénylet) a mindennapi utcai agressziókig terjed: kipaletépések, zsidó intézmények elleni rongálások, fenyegetések.

Berlin különösen érintett: zsinagógák elleni támadások, Dávid-csillag felfestése lakóházak ajtajára, valamint olyan tüntetések, ahol nyíltan antiszemita jelszavak és Izrael-lobogó-égetések is előfordultak.

A másik felerősödő vonal az Izrael–Palesztina konfliktushoz kötődő antiszemitizmus, amelyet főként nagyvárosi tüntetéseken lehet látni. A 2023 őszén tapasztalt ugrás idején Berlinben Molotov-koktélos támadás érte a Kahal Adass Jisroel közösség épületét, és több zsidó intézményt extra rendőri védelem alá helyeztek.

A német politikai vezetés – Scholz kancellártól a tartományi belügyminiszterekig – sorra jelentette be a szigorításokat, de a zsidó szervezetek szerint a helyzet „évtizedek óta a legrosszabb”.

Az új kancellár, Friedrich Merz külön figyelmeztetett arra is, hogy Németország „nem tűrheti el”, ha Izrael bírálatának leple alatt antiszemita gyűlölet terjed, és jelezte: a hatóságoknak minden eszközzel fel kell lépniük a zsidó közösségek biztonsága érdekében.

Birodalmi háborús zászló és RAF-embléma

A rendőrség szeptember 18-án szerzett tudomást az üzlet külső bejáratánál elhelyezett papírról. Mint a rendőrségi szóvivő a Förde.newsnak elmondta, a rendőrök "veszélymegelőzési okokból" eltávolították a feliratot, hogy megelőzzék a közrend megzavarását. Azonban nem sokkal később az üzenetet ismét kifüggesztették - ezúttal az üzlet belsejében, a bejárati ajtóval szembeni falon.

Reisch visszautasította a szélsőséges vádakat. Saját magát "kissé baloldalinak, kissé jobboldalinak - de nem radikálisnak" jellemezte, és hangsúlyozta: "Nem vagyok náci". A kitiltást azzal indokolta, hogy nem akar olyan vendégeket kiszolgálni, akik szerinte támogatják az izraeli háborút. Mindenkit szívesen lát, aki egyértelműen elhatárolódik a háborútól. Arról nem nyilatkozott, hogy tilalmát érvényesítette-e az Izraelt támogató nemzsidó németekkel szemben is.

A tulajdonos elmondása szerint az üzletben elsősorban motorokról szóló műhelykönyveket árulnak. Az üzletben egy birodalmi háborús zászló és az egykori RAF (a Vörös Hadsereg Frakció nevű terrorszervezet) emblémája lóg. Utóbbit a tulajdonos elmondása szerint a koronavírus-politika elleni tiltakozásul akasztotta ki, bár nem világos, hogy mi az összefüggés a 70-es évek gyilkos bandája és a COVID között.

Ha elítélik, aligha ússza meg a börtönt

Az eset Flensburgon messze túl is heves reakciókat váltott ki. A közösségi médiában bojkottra szólítottak fel, és sokan szerették volna megtudni, hogy melyik üzlet volt érintett. Egyes esetekben még az üzlet "bemocskolására" vagy felgyújtására is felszólítottak. Alig egy nappal a szeptemberi rendőrségi akció után az üzlet kirakatát olyan feliratokkal fújták tele, mint például "nácik kifelé".

Voltak azonban békésebb reakciók is: A flensburgi Zöld Párt az incidens után "Nincs helye a gyűlöletnek: Nyitva mindenki előtt!" plakátkampányt indított. Számos üzlet csatlakozott, és hasonló üzeneteket függesztett ki kirakataikba.

Még nem tudni, hogy végül az ügy bíróság elé kerül-e. A flensburgi kerületi bíróságnak kell döntenie arról, hogy elfogadja-e a vádiratot és megnyitja-e az alapeljárást. Az ügyészség szerint ez több hetet is igénybe vehet.

Ha azonban az esetleges tárgyaláson beigazolódnak a vádak, a bolt tulajdonosa börtönbüntetésre számíthat. A vonatkozó törvényhely csak kivételes esetekben enged pénzbüntetést.