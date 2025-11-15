Külföld :: 2025. november 15. 23:50 ::

Ebolaszerű vírus jelent meg Etiópiában

Etiópia megerősítette, hogy az országban megjelent a Marburg-vírus, már kilenc esetet találtak – jelentette be az afrikai betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ (Africa CDC). A Marburg-vírus az egyik leghalálosabb ismert patogén. Az ebolához hasonlóan ez a vírus is súlyos vérzést, lázat, hányást és hasmenést okoz, és hosszú, 21 napos lappangási ideje van.

A Marburg-vírus az ebolához abban is hasonlít, hogy szintén testnedvekkel terjed, és nagyon magas, 25 és 80 százalék halálozási rátája van.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus pénteken azt mondta, legalább kilenc esetet találtak Dél-Etiópiában.

Az Africa CDC szombaton jelentette be, hogy egy etiópiai laboratóriumban megerősítették: megjelent a vírus Etiópiában. Segítenek az etióp egészségügyi hatóságoknak a helyzet megoldásában, és abban, hogy ne terjedjen át a vírus más kelet-afrikai országokba is.

A Guardian arról írt, hogy januárban Tanzániában volt Marburg-vírus-járvány, amiben meghalt tíz ember. 2024 decemberében Ruandában pusztított a vírus, ott tizenöten haltak bele. A Marburg-vírus ellen jelenleg nincs elfogadott oltás vagy antivirális kezelési mód. Tüneti kezeléssel, hidratációval lehet növelni a betegek túlélési esélyeit.

(Telex)