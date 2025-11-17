Külföld :: 2025. november 17. 20:58 ::

Tizenegy embert vettek őrizetbe Törökországban egy teljes család halálát okozó isztambuli mérgezés ügyében

Tizenegy embert vettek őrizetbe a török hatóságok az Isztambulban történt mérgezés ügyében, amely során egy turistaként ott tartózkodó család három tagja életét vesztette - jelentette hétfőn az Anadolu török hírügynökség.

A Németországban élő, négytagú török család szerdán lett rosszul, miután fogyasztottak az egyik isztambuli turistanegyedben árult ételekből, később pedig az édesanya, illetve a két gyermek a kórházban belehalt a mérgezésbe, az édesapát pedig jelenleg is az intenzív osztályon ápolják.

Az ügyészség először ételmérgezés ügyében indított vizsgálatot, ám a nyomozás során felmerült annak gyanúja, hogy a tragédiát a szállodában használt rovarirtószer okozhatta. A Hürriyet című török lap úgy tudja, az eredetileg ágyi poloskák kiirtására alkalmazott szert vélhetően a padlón is szétszórták.

A szállodát szombaton kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, vasárnap pedig le is zárták az épületet.

Az őrizetbe vettek között van a szálloda igazgatója, két dolgozója, valamint több ételárus és a rovarirtó cég munkatársai, nyolcat közülük pedig várhatóan még hétfőn kihallgatnak. Hétfőre ígérték a törvényszéki szakértő mérgezéssel kapcsolatos vizsgálatának közzétételét is, illetve az élelmiszerminták vizsgálatának eredményeit is.

Frissítés: az apa is meghalt

Az édesapát öt napon át az intenzív osztályon ápolták, ám hétfőn ő is elhunyt.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a hétfői esti kormányülés után kijelentette, hogy ki fogják vizsgálni a halálesetek okát, és "a legcsekélyebb hanyagságot" sem fogják eltűrni az élelmiszer-biztonságot illetően.

Az anyát és a két gyermeket szombaton eltemették a szülők szülőfalujában, a nyugat-törökországi Afyonkarahisar tartományban.

(MTI)