Maduro beszélne Trumppal, addig is angolul próbálta kinyögni, hogy nem akar háborút

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn kijelentette, hogy kész négyszemközt tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel, aki nem sokkal korábban nyilatkozva egy személyes megbeszélésre utalt a venezuelai vezetővel.

"Ha az Egyesült Államokban valaki Venezuelával akar beszélni, azzal beszélünk, szemtől szemben, négyszemközt. Semmi gond. Amit nem engedhetünk meg, (...) az az, hogy Venezuela keresztény népét bombázzák és gyilkolják" - fogalmazott Maduro a venezuelai közszolgálati televízió heti műsorában, egy amerikai lelkész levelére válaszolva.

A politikus angolul jelentette ki, hogy "Igen a békére! Nem a háborúra! Soha, sohasem háborút!". Hozzátette: "Bárki, aki párbeszédet szeretne, mindig megtalál minket, a szavahihető embereket".

'Whoever wants to talk will always find in us people of their word…Decent people with the experience to lead Venezuela' #Venezuela

Augusztus óta Washington jelentős katonai jelenlétet tart fenn a Karib-térségben, így a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját is, azzal az indoklással, hogy felvegye a harcot az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem ellen.

Maduro most azt mondta, hogy az amerikai "hatalmi körökben (...) azt akarják, hogy Trump elnök élete legnagyobb hibáját kövesse el, és katonai beavatkozást indítson Venezuela ellen. Ez pedig politikailag véget vetne vezetői szerepének. (...) De ők nyomást gyakorolnak rá, provokálják, provokálják" - fogalmazott.

Donald Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozott úgy a venezuelai elnökkel kapcsolatban, hogy "egy bizonyos ponton beszélni fogok vele", de hozzátette, hogy Nicolás Maduro "nem volt jó az Egyesült Államoknak".



Trump rompe el silencio sobre Venezuela… y su frase final dejó temblando a todos

🗣️ "No descarto nada con Venezuela" y acusó a Maduro de enviar gente desde prisiones "como si fuéramos un basurero".

También describió al Tren de Aragua como ‼️"la peor banda del…"

Arra a kérdésre, hogy kizárja-e az amerikai csapatok Venezuelába küldését, Trump így válaszolt: "Nem, nem zárom ki ezt a lehetőséget, semmit sem zárok ki".





“Maduro le hizo mucho daño a Estados Unidos. Nos ha hecho mucho daño. No solo la droga”.



pic.twitter.com/ZLZ54s8WFP #URGENTE | Le preguntan a Trump si en caso de conversar, Maduro podría hacer u ofrecer algo que le permita estar en buenos términos con Trump y dice que no.“Maduro le hizo mucho daño a Estados Unidos. Nos ha hecho mucho daño. No solo la droga”. November 17, 2025

