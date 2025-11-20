Külföld :: 2025. november 20. 08:10 ::

Jakarta a világ legnépesebb városa 42 millió lakossal

Indonézia fővárosa, Jakarta csaknem 42 millió lakójával a világ legnépesebb metropolisza - derült ki az ENSZ gazdasági és szociális ügyekkel foglalkozó részlegének New Yorkban ismertetett jelentéséből.

Jakartát a legnépesebb városok rangsorában Banglades fővárosa, Dakka követi 40 millió lakójával, majd pedig Japán fővárosa, Tokió 33 millió lakossal.

A jelentés szerint 1975 óta nyolcról harmincháromra nőtt, vagyis megnégyszereződött a legalább 10 millió lakosú megavárosok száma. Ezekből 19 Ázsiában található. A világ tíz legnépesebb város között az egyiptomi Kairó az egyetlen, amely nem Ázsiában van.

A beszámoló elkészítői azzal számolnak, hogy 2050-ig további négy város lakossága fogja meghaladni a 10 milliós küszöböt: az etióp főváros, Addisz-Abeba, a tanzániai Dar es-Salaam, a malajziai Kuala Lumpur és az indiai Hadzsipur. Ugyanakkor egyes ilyen nagyvárosokban csökken a lakosságszám, így például Mexikóvárosban és a kínai Csengtuban.

A jelentés kitér arra is, hogy jelenleg a világ 8,2 milliárdos lakosságának 45 százaléka él városokban. 1950-ben ez az arány még csak 20 százalék volt. Előrejelzések szerint 2050-ig a népességnövekedés kétharmada a városokra fog jutni.

A jelentés városnak tekint minden olyan települést, amelyben legalább 50 ezer ember él.

A városok száma 1975 és 2025 között világszerte több mint kétszeresére, mintegy 12 ezerre nőtt. 2050-re valószínűleg számuk már meg fogja haladni a 15 ezret. A kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, s összességében is többen élnek ilyen városokban. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van.

A világ 71 országában a kisváros – amelyet legalább 5000 lakosú és legalább 300 fő/négyzetkilométer népességű településként határoznak meg – továbbra is a legelterjedtebb, így Németországban, Indiában és az Egyesült Államokban is.

Azoknak az országoknak a száma, ahol az emberek főként vidéken élnek, 1975 óta 116-ról 62-re csökkent, és 2050-ig várhatóan tovább csökken 44-re. Ezek közé tartozik jelenleg többek között Ausztria, Finnország, Románia, valamint Mozambik és a Közép-afrikai Köztársaság.

Li Csün-hua, az ENSZ illetékes főtitkárhelyettese korunk hajtóerejének nevezte az urbanizációt. Amennyiben ezt befogadó és stratégiai módon szervezik, lehetőséget teremthet a klímaváltozás elleni küzdelem, a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés terén - vélte.

(MTI)