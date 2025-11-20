Külföld, Gazdaság :: 2025. november 20. 15:16 ::

Mentesítést szeretne a német gépipar az amerikai importvámok alól

Mentesítést szeretne elérni az amerikai acél- és alumínium-importvámok alól az európai gépipari termékekre a német gépgyártók szövetsége, a VDMA, miután jelentősen visszaesett az ágazat Egyesült Államokba irányuló exportja.

A Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - VDMA) szerint az Európai Bizottságnak a Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó további tárgyalásokon világossá kellene tennie, hogy az európai gépek és berendezések kulcsfontosságú hajtóerői az amerikai termelésnek, az Egyesült Államok újrainduló iparosításának és exportjának is. A szervezet arra sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az Egyesült Államokkal folytatott vámvitában érjen el kivételt az európai (és különösen a német) gépipari termékekre az amerikai acél- és alumíniumimportra kivetett védővámok alól.

Indoklásuk szerint a német és európai gépek és berendezések nem versenytársai, hanem komplementer termékei az amerikai iparnak - azaz az Egyesült Államokban újrainduló gyártókapacitásai nem működnek hatékonyan az európai gépek nélkül.

Az Egyesült Államok jelenlegi újraiparosítási programjai (CHIPS Act, Inflation Reduction Act, infrastruktúra-fejlesztések) hatalmas gép- és berendezésigénnyel járnak - ezek nagy részét Európa (és elsősorban Németország) szállítja - hívta fel a figyelmet a szövetség.

Az idei első kilenc hónapban a német gép- és berendezésgyártók külföldre szállított árbevétele névértéken 147,9 milliárd eurót tett ki, 3,1 százalékkal maradt el a tavalyi hasonló időszaktól. Árváltozásokkal korrigálva (reálértéken) a visszaesés 4,6 százalékos volt. A harmadik negyedévben 5,3, szeptemberben pedig 4,7 százalékos reálértékű csökkenést regisztráltak éves bázison.

A visszaesés főként az amerikai piac gyengélkedésére vezethető vissza, de a második legfontosabb exportpiac, Kína sem mutat élénkülést. A VDMA rövid távon nem számít a helyzet javulására.

A német elektrotechnikai és digitális ipar (ZVEI) szeptemberben 22,2 milliárd eurós exportot ért el, ami 9,6 százalékos növekedésnek felel meg, és az év legjobb hónapja volt. Az első három negyedévben összesen 190,5 milliárd euróra rúgott a kivitel, 3,4 százalékkal haladva meg a 2024-es szintet. Kínába szeptemberben egy év után először nőtt az export, az Egyesült Államok irányába viszont itt is csökkenés mutatkozott.

(MTI)