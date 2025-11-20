Külföld, Háború :: 2025. november 20. 13:12 ::

A lengyel ügyészség vádat emelt két ukrán állampolgár ellen a vasúti szabotázs miatt

A lengyel ügyészség vádat emelt két ukrán állampolgár ellen, akiket a közelmúltban egy lengyel vasútvonal ellen elkövetett szabotázzsal vádolnak - közölte csütörtökön az ügyészség szóvivője.

A vádemelés a hétvégén történt két incidens következménye, amelyek a Varsót az ukrán határ közelében fekvő Dorohusk állomással összekötő vasútvonalon következtek be. Az egyik támadásban egy robbanószerkezet megrongálta a síneket, a másikban pedig a felsővezeték megrongálódása miatt egy 475 utast szállító vonat kénytelen volt hirtelen vészfékezni.

Donald Tusk miniszterelnök kedden közölte, hogy a hatóságok két ukrán állampolgárt azonosítottak tettesekként, akik állítólag orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedtek. Szerdán Przemyslaw Nowak ügyészségi szóvivő elmondta, hogy a nyomozók olyan bizonyítékokat gyűjtöttek, amelyek "nagy valószínűséggel" arra utalnak, hogy két ukrán állampolgár a közvetlen elkövető.

Kifejtette, hogy a gyanúsítottak "az Oroszországi Föderáció hírszerző szolgálatainak megbízásából a Lengyel Köztársaság ellen terrorista jellegű szabotázscselekményeket követtek el, (...) ami katasztrófa veszélyét idézte elő a szárazföldi közlekedésben, és robbanószerek használatával történt - ezek életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények".

Nowak azonban hozzátette, hogy "a jogi eljárás jelenleg nem haladhat előre, mert a gyanúsítottak szombat és vasárnap között elmenekültek Lengyelországból, és átléptek Fehéroroszországba". Azt is elmondta, hogy az összegyűjtött bizonyítékok között szerepelnek a helyszíni vizsgálatok eredményei, a helyszínen talált tárgyak, tanúvallomások és megfigyelési felvételek.

Szerda este Dariusz Korneluk országos ügyész a TVN24 magán tévécsatornának elmondta, hogy az ügyészek két indítványt nyújtottak be a varsói bírósághoz, amelyekben előzetes letartóztatást kértek a Fehéroroszországba menekült két gyanúsított számára. Ez a lépés, mint mondta, megnyitja az utat egy nemzetközi elfogatóparancs és esetlegesen egy vörös figyelmeztető Interpol-jelzés kiadása előtt.

Korneluk hozzátette, hogy a tetteseket nemcsak Fehéroroszországban, hanem "minden lehetséges helyen" keresik, hogy Lengyelországban bíróság elé állíthassák őket.

A varsói fehérorosz ügyvivő szerdán egy jegyzéket kapott, amelyben két ukrán állampolgár kiadatását kérték, akiket Oroszország nevében elkövetett szabotázzsal gyanúsítanak - közölte a lengyel külügyminisztérium szóvivője a PAP állami hírügynökséggel.

Szerda kora délután Jacek Dobrzynski, a különleges szolgálatok koordinátorának szóvivője megerősítette, hogy a lengyel biztonsági szervek a szabotázzsal kapcsolatban álló több személyt is őrizetbe vettek.

További részleteket nem árult el a riportereknek, mondván, hogy a nyomozás még folyamatban van.

"Megerősíthetem, hogy már megtörténtek az első letartóztatások" - mondta Dobrzynski az újságíróknak. "Az érintett személyeket az ABW (Belső Biztonsági Ügynökség) és a rendőrség őrizetbe vette. Jelenleg nem tudok további részleteket közölni". "Ezeket a személyeket jelenleg kihallgatják, és megállapítják, hogy részt vettek-e ebben a terrorista támadásban. A letartóztatások még folynak. Nem zárjuk ki további letartóztatások lehetőségét" - hangoztatta Dobrzynski, megjegyezve, hogy az illetőket lengyel területen vették őrizetbe.

(MTI)