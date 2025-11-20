Külföld :: 2025. november 20. 14:09 ::

Tisztességtelen versenyelőny miatt bírságolták meg a Metát Spanyolországban

Tisztességtelen versenyelőny miatt 479 millió eurós bírságot szabott ki a Meta amerikai internetes óriásvállalatra egy spanyol bíróság csütörtökön Madridban.

A technológiai óriást 87 spanyol sajtóorgánum perelte be, azt állítva, hogy 2018 és 2023 között az Instagram és a Facebook közösségi platform felhasználóinak adait beleegyezésük nélkül használta fel a cég személyre szabott hirdetési profilok létrehozásához, és így hatalmas hasznot húzott az adatvédelmi törvényeket betartó spanyol médiumok kárára. A felperesek szerint a Meta több mint 5,28 milliárd eurót keresett öt év alatt.

A bíróság nem jogerős ítéletében megállapította a jogsértést, és a kártérítésre kötelezte a Metát, amelynek összegét 60 millió euró kamat is terheli.

"Egyetlen vállalat sem állhat a törvények felett, bármilyen nagy is legyen" - reagált a bírói döntésre Yolanda Díaz munkaügyért felelős kormányfőhelyettes.

Pedro Sánchez miniszterelnök szerdán bejelentette: parlamenti vizsgálatot indítanak amiatt, hogy állítólag a Meta vállalat engedély nélkül követte nyomon felhasználói mobilböngészési tevékenységét.

A Metát már 2022-ben megbüntették Írországban az adatvédelmi törvények megsértése miatt, és hasonló perrel néz szembe Franciaországban is.

(MTI)