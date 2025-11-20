Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. november 20. 20:51 ::

Embereket akart lefejezni egy ártatlan afgán menekült Ausztriában

A salzburgi tartományi büntetőbíróság 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt - nem jogerősen - Ausztriában egy terrorcselekmény kitervelésével vádolt 22 éves afgán férfit.

A férfi, aki részben beismerő vallomást tett a szélsőségesek propagandájának terjesztését illetően, a vádak szerint az Iszlám Állam terrorszervezet "alvó ügynöke" volt, aki 2024 karácsonyán merényletet tervezett elkövetni. Lehetséges célpontjai között szerepelt a Hohensalzburg vára, a salzburgi főpályaudvar, illetve egy karácsonyi vásár.

A vádlott azt vallotta, hogy csak elgondolkodott merényleten, de nem tervezte azt végrehajtani. Egyebek között terrorszervezeti és bűnszervezeti tagság, valamint terrorbűncselekmények miatt ítélték el, ugyanakkor felmentették terrorista bűncselekmény elkövetésére való felbujtás vádja alól.

A kiegészítő védelemre jogosult személy státuszát élvező afgán állampolgár 2023 februárja óta tartózkodik Ausztriában. Eleinte menekültszállásokon élt, 2024 februárja óta hajléktalan volt. A vádhatóság szerint az Iszlám Állam számára készenlétben állt öngyilkos merényletek végrehajtására lőfegyverekkel, robbanóanyagokkal, illetve szúrófegyverekkel.

"Kapcsolatban állt az Iszlám Állam tagjaival. Bizonyítani akart" - hangsúlyozta a vádhatóság, amely szerint, ha a férfi fegyverhez jut, akkor merényletet követett volna el. "Azt írta, hogy három embert akar lefejezni és elmenekülni" - tették hozzá, mondván, hogy nincs helye értelmezésbeli vitáknak, ha az ember átolvassa a csevegőalkalmazásokban tett bejegyzéseit. "Terrorcselekményt sikerült megakadályozni" - húzták alá.

Tavaly novemberben az akkor 21 éves férfi öngyilkos merényletre buzdította belgiumi lakhelyű afgán barátnőjét Iránban, és ehhez kapcsolatba is lépett a terrorszervezet legalább két tagjával. A nőt azonban még indulás előtt őrizetbe vették Belgiumban.

A férfit az Iszlám Állam propagandájának terjesztésével is megvádolták. Az internetről állítólag útmutatásokat és tervrajzokat is beszerezett házilag elkészíthető robbanószerkezetek gyártásához.

A férfi saját vallomása szerint 2021 szeptemberében menekült el Afganisztánból. Célja - mint mondta - egy jó élet volt Európában. Az ügyészség szerint azonban a vádlott a dzsihadisták Afganisztánban működő ága, az Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) iránt kezdett érdeklődni. Végül az amerikai hírszerzés adott a férfi elfogásához vezető jelzést az osztrák hatóságoknak.

Az ügyész szerint a férfinak 2024. december 1-jén történt elfogásakor azok voltak az első szavai - angolul -, hogy "az Iszlám Állam tagja vagyok".

(MTI)