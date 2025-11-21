Külföld, Videók :: 2025. november 21. 13:52 ::

Nem élte túl a pilóta az indiai vadászgép a légibemutatóját

Lezuhant India egy hazai fejlesztésű, Tejas típusú vadászrepülőgépe a dubaji légibemutatón, a pilóta életét vesztette - közölte pénteken az indiai légierő.

A baleset a Közel-Kelet legnagyobb repülési rendezvényének számító dubaji légibemutató utolsó napján történt.

A gép alacsony magasságban repült, majd irányíthatatlanná vált, és a földnek csapódott. A becsapódást követően lángok csaptak fel, a helyszínen készült felvételeken pedig sűrű füstoszlop emelkedett a levegőbe.

A deeply painful moment for Indian aviation. Watching Tejas crash with no sign of ejection is something that leaves you shaken. Our pilots carry the nation’s pride every time they fly, and seeing this feels like a punch to the heart. Still waiting for clarity, but the visuals… pic.twitter.com/BDlJhnC4k4 November 21, 2025

A dubaji médiahatóság megerősítette, hogy a pilóta nem élte túl a balesetet. A dubaji vezetés közzétett egy képet, amelyen tűzoltóegységek oltják a még izzó roncsot, és közölték: a mentési és biztosítási feladatokat a helyszínen irányítják.

Az indiai légierő bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a baleset okainak feltárására.

A Tejas India saját fejlesztésű könnyű harci gépe, amely a légierő modernizációját célzó program keretében készült, és a General Electric által gyártott hajtóművel működik. A mostani tragédia a típus második ismert balesete: egy másik gép 2024-ben, egy indiai hadgyakorlat során zuhant le.

(MTI)