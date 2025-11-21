Külföld :: 2025. november 21. 18:27 ::

Olaszország lakosságának már a tizede bevándorló, sok közöttük a muszlim és a román

Olaszországban több mint ötmillió letelepedett bevándorló él, több mint harminc százalékuk muszlim, valamint több százezerre teszik az illegális bevándorlók számát, akiket állami forrásokból látnak el - derült ki az olasz szakszervezetek közös statisztikai összefoglalójából, amelyet Rómában mutattak be.

A tavalyi évre vonatkozó adatok szerint több mint 5,4 millió külföldi állampolgár él és dolgozik Olaszországban, ami az összlakosság 9,2 százaléka. Számuk 2023-hoz képest közel 170 ezerrel emelkedett.



Egy Európa-színesítő rakomány a sok közül (fotó: Alessandro Bianchi / Reuters)

A legnagyobb közösséget a románok alkotják, több mint 1 millió fővel, majd az albánok, marokkóiak, kínaiak, ukránok, bangladesiek, indiaiak, egyiptomiak, pakisztániak, fülöp-szigetiek következnek. Az afrikai és ázsiai közösségek aránya 23-23 százalék.

Az olaszországi külföldiek között a 18 év alattiak aránya 19,3 százalék, a hatvan év felettieké 6,4, miközben az olasz lakosság körében a kiskorúak 15 százalékos arányt képviselnek, a 65 évnél idősebbek pedig 24 százalékot.

Az Olaszországban tavaly született 370 ezer gyermek 13,5 százaléka esetében mindkét szülő külföldi volt, 7,8 százalék vegyes házasságban született.

A letelepedett bevándorlók 52,8 százaléka öt évnél hosszabb időre szóló tartózkodási engedéllyel bír: 37 százalék családi okokból, 27 százalék munkavégzés miatt, valamivel több mint 26 százalék menedékkérelemmel.

A felmérések szerint a letelepedett bevándorlók 37,5 százaléka él szegénységben, miközben az olasz lakosság körében ugyanez az arány 21,2 százalék. A 18 év alatti olaszok 23,6 százaléka számít szegénynek, a bevándorlók között a gyerekek 43,6 százaléka.

Az olasz családok jövedelemátlaga évi bruttó több mint 38 ezer euróra tehető, a bevándorlóké 24,5 ezer euróra.

A bevándorlók bére átlagban 30 százalékkal alacsonyabb a hasonló beosztásban dolgozó olaszokéhoz képest. A bevándorlók 17 százaléka munkanélküli.

35 százalékuk a nagyvárosok peremkerületeiben, 57 százalékuk a nagyvárosok körüli térségben él. Közel 24 százalékuknak van saját tulajdonú otthona, de azok többsége legfeljebb kétszobás.

Az általános iskolába, gimnáziumba, szakközépiskolába járó több mint 8 millió tanuló 11,6 százaléka bevándorló. 65 százalékuk Olaszországban született, de nem olasz állampolgár.

A korai iskolaelhagyás mértéke több mint 26 százalékos a bevándorló diákok között, ami több mint háromszoros az olasz tanulókhoz képest.

A bevándorló közösség 47,5 százaléka keresztény, több mint 34 százaléka muszlim.

Az IDOS kutatóközpont az egymás utáni 35. évben közölt statisztikai dossziét a törvényes és illegális migrációs helyzetről. A kutatás a jelentősebb szakszervezeti szövetségek megbízásából készült.

Tavaly több mint 66 ezer illegális bevándorló érkezett Olaszország partjaira, köztük több mint nyolcezer felnőtt kíséret nélküli 18 év alatti volt. A líbiai parti őrség több mint 22 ezer ember indulását akadályozta meg Olaszország felé, a tunéziai hatóságok több mint 80 ezret fordítottak vissza. Tavaly hivatalosan több mint 1800 ember fulladt tengerbe, miközben az olasz partok felé tartottak.

A balkáni útvonalon érkezők között több mint 13 ezer embert tartóztattak fel az olasz hatóságok, 16 százalékkal kevesebbet mint 2023-ban.

A humanitárius folyosókon több mint nyolcszázan érkeztek Olaszországba.

2024-ben közel 160 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az olasz hatóságokhoz: azokból több mint 28 ezer kapott pozitív elbírálást. Mivel a sikertelen kérelmek egy részét ismételten benyújtották, tavaly év végén több mint kétszázezer volt az elbírálásra váró kérelmek száma, 28 ezerrel több mint 2023-ban. A dosszié hangsúlyozza, hogy az érkezések és a menedékkérelmek száma közötti eltérést az Olaszországba "láthatatlanul" érkező illegális bevándorlók magyarázzák.

Az állam biztosította befogadási rendszer közel 140 ezer illegális migránst lát el, köztük 16 ezer kis- és fiatalkorú korút.

A börtönként működő, összesen kilenc zárt táborban közel hatezren vannak.

Az olaszországi börtönlakosság 31,5 százaléka bevándorló, ami közel húszezer főt jelent.

Az Olaszországban állami segélyben részesülő több mint másfél millió ember 9,7 százaléka bevándorló: a 2022-ben kormányra került Meloni-kormány szigorításai következtében számuk 2023 és 2024 között majdnem 41 százalékkal csökkent.

Az olasz állam tavaly több mint 34 milliárd eurót fordított a letelepedett és illegális bevándorlók befogadására, ellátására, szociális, oktatási, egészségügyi, társadalombiztosítási támogatására.

A tartózkodási engedéllyel bíró bevándorlók 2024-ben 4,6 milliárd nettó adót, járulékot és más hozzájárulást fizettek be az olasz államkasszába.

Több mint 600 ezer bevándorlók tulajdonolta vállalkozás működik az országban.

A belügyminisztérium pénteki adatai szerint az idei év elejétől több mint 63 ezer bevándorló érkezett az országba.

(MTI)