Külföld :: 2025. november 21. 23:07 ::

Negyvenhárom év után azonosították egy hamburgi gyilkosság elkövetőjét

Csaknem 43 év elteltével sikerült azonosítani egy Hamburgban elkövetett gyilkosság feltételezett elkövetőjét, aki szerda óta őrizetben van - közölte a német rendőrség pénteken.

A gyilkosság áldozatát, egy 41 éves szexmunkást 1983. január 11-én lőtték le Hamburgban, egy lakókocsiban. Az elkövető elmenekült a helyszínről és a rendőrségnek mind ez idáig nem sikerült kiderítenie, hogy ki lehetett a gyilkos. Az eset vizsgálatát később az állami bűnügyi rendőrség megoldatlan ügyekkel foglalkozó osztálya vette át.

A nyomozók a legkorszerűbb tudományos módszerek alkalmazásával vizsgálták meg újra a bűncselekmény után összegyűjtött bizonyítékokat, és így bukkantak rá egy olyan DNS-nyomra, melynek segítségével azonosítani tudták a gyanúsítottat, egy német férfit. Mivel az ügyben elvégzett további vizsgálatok megerősítették a nyomozók gyanúját, az ügyészség először házkutatási parancsot, majd az elfogatóparancsot is megszerezte az ügyben eljáró vizsgálóbírótól.

A gyilkosság elkövetésekor 19 éves, jelenleg 61 éves gyanúsítottat Hamburg Finkenwerder kerületében vették őrizetbe.

(MTI)