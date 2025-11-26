Külföld :: 2025. november 26. 06:58 ::

Litvánia adókedvezményekkel ösztönözné a gyermekvállalást

Gitanas Nauseda litván elnök adókedvezmények és szociális intézkedések bevezetését javasolja annak érdekében, hogy a balti ország termékenységi rátája, vagyis az egy anyára eső gyerekszám elérje az 1,5-öt - jelentette a Litván Nemzeti Rádió és Televízió (LRT). Litvánia az utóbbi években jelentős népességcsökkenéssel küzd.

Az elnök gazdasági és szociálpolitikai főtanácsadója, Vaidas Augustinavicius szerint a kitűzött cél "nagyon ambiciózus, de szükséges", mivel a születésszám az utóbbi években meredeken visszaesett. A szakértők úgy látják: már az is komoly előrelépés lenne, ha a jelenlegi 1,1 és 1,2 közötti ráta 1,5-re emelkedne.

A javaslat értelmében a két vagy több gyermeket nevelő családok újabb gyermek születése után öt éven át teljes személyijövedelemadó-mentességben részesülnének. Az elnök emellett adókedvezményt biztosítana azoknak a munkáltatóknak, akik nagycsaládos szülőket alkalmaznak.

Vizsgálják továbbá egy fiatal családokat támogató társadalombiztosítási alap létrehozását is a terhességi és szülési ellátások finanszírozására, a tandíj részleges visszatérítésének lehetőségét a gyermek születése után, valamint azoknak a regionális önkormányzati programoknak a bővítését, amelyek révén a családok megvásárolhatják az általuk bérelt lakásokat.

A főtanácsadó szerint a litván fiatalok nem mondtak le a gyermekvállalásról, de egyre későbbre halasztják a családalapítást.

Az IMF októberi jelentése szerint Litvánia tartós demográfiai nehézségekkel küzd: a munkaképes korú népesség 1998 és 2019 között 2,34 millióról 1,81 millióra csökkent, és bár 2024-re 1,89 millióra emelkedett, a termékenységi mutató továbbra is jócskán elmarad a népességfenntartáshoz szükséges szinttől.

(MTI)