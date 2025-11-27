Külföld :: 2025. november 27. 17:15 ::

Megszökött két rab a "vak vezetésű" dijoni börtönből

Megszökött két rab csütörtökre virradóra a középkelet-franciaországi Dijon börtönéből, miután átfűrészelték cellájuk ablakainak rácsait, és lepedők segítségével leereszkedtek – közölték hivatalos források.

A szökést reggel 7 órakor, a létszámellenőrzéskor észlelték. A szökevények, egy 19 éves fiatalember, akit gyilkossági kísérlet és bűnszövetség vádjával tartóztattak le és egy 32 éves férfi, aki ellen házastárs sérelmére elkövetett súlyos, rendszeres erőszak és fenyegetések miatt indult eljárás - közölte Dijon ügyésze, Olivier Caracotch.

A dijoni börtön elavult, a 180 férőhelyre 311 fogvatartott jut, ami a legfrissebb igazságügyi minisztériumi adatok szerint 173 százalékos terheltséget jelent. A szakszervezet jelezte, hogy többször figyelmeztetett a börtön "riasztóan romló biztonsági körülményeire", és elítélte a vezetőségnek a kérdésben mutatott "teljes vakságát".

Az egyik börtönőr a France2 közszolgálati televízióban elmondta: a rabok rendszeresen kapnak különböző eszközöket kívülről, amelyeket drónok szállítanak a börtönbe, ennek megakadályozásra az intézménynek nincs kapacitása.

A szökés néhány nappal azután történt, hogy egy rab a nyugati Rennes-Vézin-ben található büntetésvégrehajtási intézményből akkor szökött el, amikor más foglyokkal együtt a város planetáriumában tett látogatást.

A francia börtönökben a fogvatartottak száma 2025. október 1-jén 84 862 volt, miközben a férőhelyek száma csak 62 501, ez 135,8 százalékos börtön-népsűrűséget jelent.

Franciaország Európában a börtönök túlzsúfoltsága tekintetében Szlovénia és Ciprus után a harmadik helyen áll az Európa Tanács által júliusban közzétett tanulmány szerint.

(MTI)