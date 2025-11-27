Külföld, Háború :: 2025. november 27. 18:31 ::

Átadták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukránt Németországnak az olasz hatóságok

Az olasz hatóságok átadták csütörtökön az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit Németországnak - közölte a karlsruhei német szövetségi ügyészség.

Az olasz legfelsőbb bíróság három hónapos jogi huzavonát követően november 19-én jóváhagyta a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfi kiadatását. Az ukrán állampolgár olaszországi fogva tartásának java részét Ferrara városának fegyházában töltötte. Több fellebbezéssel, illetve egy ideig éhségsztrájkkal próbálta elejét venni annak, hogy kiadják Németországnak, ahol robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást vele szemben a német szövetségi ügyészség. A férfit azzal gyanúsítják, hogy egy hétfős csapatot koordinált, amely 2022 szeptemberében robbanószerkezeteket helyezett el a balti-tengeri gázvezetékeken, amelyek a robbantás következtében használhatatlanná váltak.

A vádhatóság szerint helikopterrel, német rendőrök őrizetében szállították át Németországba.

A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol a családjával nyaralt.