Lengyelország félmilliárd dollár értékben vásárol rakétákat a majdani F-35-öseihez

Lengyelország mintegy félmilliárd dollár értékben vásárol amerikai AIM-120D-3 AMRAAM levegő-levegő rakétákat az F-35-ös vadászgépekhez - az erről szóló szerződést csütörtökön Varsóban írta alá Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Lengyelország a beszerzéssel "egy elit csapathoz csatlakozik, amelynek ezek a rakéták a rendelkezésére állnak, és amelyben például Hollandia és Dánia is jelen van az európai államok közül" - fogalmazott a szerződés aláírásakor Kosiniak-Kamysz.

A szerződés 200 rakéta megvásárlásáról szól, amelyek az F-35-ös vadászgépek felszerelésének részét képezik. Lengyelország 2020-ban állapodott meg az Egyesült Államokkal 32 F-35-ös beszerzéséről, ezek első példányai a tervek szerint jövőre érkeznek lengyelországi bázisokra.

Kosiniak-Kamysz rámutatott: lengyel pilóták már jelenleg is gyakorlatoznak az Egyesült Államokban a Lengyelországnak szállítandó 7 repülőgépen.

A lengyel-amerikai szövetség "nemcsak szavakban nyilvánul meg, hanem olyan (konkrét) döntésekről is szó van, amelyek lehetővé teszik a felszerelés megvásárlását, a hozzájutást a legkorszerűbb technológiákhoz" - jelentette ki a tárcavezető.

Elmondta, hogy folyamatban vannak az amerikai katonai erők lengyelországi jelenlétének növelését célzó tevékenységek is. A lengyel fegyveres erők támogató felügyelősége (IWsp SZ) - amely a hadsereg logisztikai hátterét biztosítja - feladatul kapta, hogy "erre bármikor készen álljon" - közölte a miniszter.

Lengyelországban korábbi közlések szerint mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik. A lengyel politikai vezetők többször hangot adtak azon meggyőződésüknek, hogy ez a létszám nem fog csökkenni a külföldön szolgáló amerikai csapatok folyamatban lévő átszervezése nyomán sem. A varsói államfői hivatal munkatársai több alkalommal utaltak arra, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök szeptemberi washingtoni látogatásakor Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és "ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is létszámukat".

(MTI)