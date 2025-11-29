Külföld :: 2025. november 29. 09:31 ::

Sok halálos áldozata van a szumátrai áradásoknak

Már legalább 248-an vesztették életüket az indonéziai Szumátra szigetét sújtó áradások és földcsuszamlások következtében - közölték a mentés irányítói szombat reggel. A hatóságok szerint az áldozatok száma tovább nőhet, legalább száz embert még keresnek.

A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket.

A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint rövid nyugalom után újabb, nagy esőkkel járó ciklon éri el a katasztrófa sújtotta térséget a következő napokban.

(MTI)