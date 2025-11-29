Külföld, Tudomány és technika :: 2025. november 29. 09:46 ::

Fellőtték a világ első kereskedelmi űrkutatási műholdját

Sikeresen útnak indították és már pályára is állt az első magánkézben lévő űrkutatási műhold, amely a csillagkitörések hatását vizsgálja - jelentette be a Blue Skies Space vállalat pénteken.

A londoni székhelyű űrkutatási adatokkal foglalkozó cég azt közölte, hogy műholdját egy Space X Falcon 9 űrhajóval bocsátották fel Kaliforniában.

A Mauve névre keresztelt, mikrohullámú sütő méretű műhold csillagkitöréseket és exobolygókat figyel majd meg.

Giovanna Tinetti, a Blue Skies Space vezető tudósa rámutatott arra, hogy a világűrben olyan körülmények között lehet megfigyeléseket végezni, ami nem lehetséges a Földről. A műhold révén a várakozások szerint jobban meg lehet majd érteni a csillagok viselkedését és azt, hogy a kitöréseik hogyan befolyásolhatják a keringő exobolygók környezetét.

(MTI)