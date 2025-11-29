Külföld :: 2025. november 29. 18:48 ::

XIV. Leó misézett Isztambulban - a Hezbollah üzent neki

Első törökországi miséjét mutatta be szombaton XIV. Leó pápa Isztambulban, miután délelőtt meglátogatta a Kék Mecsetet.

Törökországi látogatása harmadik napján a katolikus egyházfő ortodox vezetőkkel találkozott, akik előtt ismét hangoztatta, hogy milyen fontos tenni a világ keresztényeinek egységéért.

Délután a pápa egy hatalmas előadóteremben a misét mintegy négyezer katolikus előtt mutatta be, akik énekekkel és tapssal fogadták. Törökország 86 millió lakosa közül 33 ezren katolikusok.

A szertartás után néhány perccel XIV. Leó I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával nyilatkozatot írt alá, amelyben a két egyházi vezető síkra száll a felekezetek közötti párbeszéd folytatása, valamint annak elutasítása mellett, hogy az erőszak igazolására bárki a vallásra hivatkozzon.

XIV. Leó és I. Bartholomaiosz közölte, hogy folytatják az erőfeszítéseket a húsvét közös időpontjának megállapítására, a keresztény naptár legfontosabb ünnepét ugyanis a katolikusok és az ortodoxok különböző időpontban tartják.

Szombat reggel az egyházfő ellátogatott az isztambuli Kék Mecsetbe, a híres oszmán emlékműbe, de elődjével, Ferenc pápával ellentétben nem imádkozott ott. A cipőjét levetve, fehér zokniban járta be az isztambuli főmufti és a mecset müezzinje kíséretében a XVII. századi, fajansz díszítésű jelképes épületet.

A törökországi többségi vallás, az iszlám szunnita ága iránti barátság jeleként tett látogatás - XVI. Benedek 2006. évi és Ferenc pápa 2014. évi látogatása után - volt XIV. Leó első látogatása muszlim imahelyen azóta, hogy májusban megválasztották.

"A pápa csendben, az áhítat, a hely és az imára ott összegyűltek iránti mély tisztelet szellemében látogatta meg a mecsetet" - közölte az Apostoli Szentszék sajtószolgálata.

I. Ahmed oszmán szultán mecsetje, a kerámiadíszítése után Kék Mecseknek nevezett műemlék Isztambul egyik legvonzóbb turisztikai célpontja, amelyet az egykori bizánci császárok "szent palotája" helyén emeltek az ő uralkodása idején.

Elődeitől eltérően XIV. Leó nem látogatott el a Hagia Szófiába, a Kék Mecsettől 300 méterre álló egykori bizánci bazilikába, amely később múzeum lett, és amelyet Recep Tayyip Erdogan államfő utasítására 2020-ban mecsetté alakítottak át. A néhai Ferenc pápát elmondása szerint teljesen lesújtotta Erdogannak ez a döntése.

Pénteken a pápa Iznikben a niceai (nikaiai) zsinat 1700. évfordulójáról emlékezett meg más keresztény felekezetek vezetőivel együtt.

Vasárnap délután a katolikus egyházfő a tervek szerint Libanonba utazik, ahol keddig tartózkodik, és egyebek mellett szabadtéri szentmisét mutat be Bejrútban, a tenger partján.

A Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom felszólította szombaton a pápát: libanoni látogatása során utasítsa el "Izrael igazságtalanságát és agresszióját".

Az Irán-barát mozgalom erősen meggyengülve került ki az Izraellel egy éven át folytatott háborúból, amelyet a Hamász palesztin szervezettel való szolidaritása jegyében indított el nem sokkal a Gázai övezeti háború 2023. októberi kezdete után.

"Felhasználjuk a látogatása nyújtotta alkalmat arra, hogy megerősítsük elkötelezettségünket a békés együttélés mellett" - írta a Hezbollah szombaton a közösségi médiában közzétett üzenetében. "Számítunk Szentséged álláspontjára, hogy elutasítja a cionista megszállók és a híveik által elkövetett igazságtalanságot és agressziót, amelynek libanoni népünk az áldozata" - olvasható még az üzenetben, amely elítéli az Izrael által "folytatólagosan elkövetett és elfogadhatatlan erőszakot".

Naim Kászim, a Hezbollah vezetője már pénteken üdvözölte XIV. Leó pápa közelgő látogatását. "Erre a látogatásra egy történelmi fordulópontkor kerül sor. Imádkozunk, hogy a Szentatya hozzájáruljon a béke népszerűsítéséhez Libanonban, az ország felszabadításához és az agresszió lezárásához" - tette hozzá.

Libanonban, az egyetlen arab országban, amelynek az államfője keresztény, az utóbbi évtizedekben egyre inkább csökken a keresztény közösség lélekszáma, elsősorban a fiatalok elvándorlása miatt.

(MTI nyomán)