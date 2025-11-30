Külföld :: 2025. november 30. 22:16 ::

Csaknem 3 millió euróért kelt el árverésen egy eltűntnek hitt Rubens-kép

Peter Paul Rubens (1577-1640) híres flamand festő 1613 óta elveszettnek hitt képe 2,94 millió euróért (1,1 milliárd forint) kelt el árverésen Franciaországban - közölte vasárnap a versailles-i Osenat aukciósház.

Csaknem 3 millió euróval a vételár túlszárnyalta a kép egy-két millió euróra becsült értékét.

"Ez egy 1613-ban festett remekmű, Krisztus a keresztfán, amely eltűnt, és 2024 szeptemberében találtam meg egy Párizs 6. kerületében lévő magánpalotában végzett leltározás és eladás során" - ismertette Jean-Pierre Osenat, az aukciósház vezetője még szeptemberben az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva. "Ez a barokk festészet kezdete, a keresztre feszített Krisztust magányosan, ragyogva, a komor és fenyegető háttérből élénken kiemelkedve ábrázolja. A távolban, a sziklás, zöld színű Golgota hegye mögött látszik fényben úszva, de feltehetően viharban Jeruzsálem városa" - tette hozzá.

A képet egy véset alapján azonosították, és "hosszú műszaki vizsgálatok, röntgenfelvételek és festékelemzés alapján hitelesítették" - mondta Osenat.

A festmény eredetiségét Nils Büttner szakértő is megerősítette, aki a 16. és 17. századi flamand művészetre szakosodott antwerpeni Centrum Rubenianum elnöke.

A festő számos képet festett az egyház számára, ez a 105,5-szer 72,5 centiméteres remekmű feltehetően egy magángyűjtő számára készült. William Bouguereau, a XIX. századi akadémiai festő tulajdonában volt, majd annak a párizsi magánpalotának a tulajdonosaié lett, amelyben megtalálták.

(MTI)