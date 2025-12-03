Külföld, Gazdaság :: 2025. december 3. 15:05 ::

Ausztriában 4,1 százalékra gyorsult az infláció novemberben

Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme 4,1 százalékra gyorsult novemberben az októberben jegyzett 4,0 százalékról - derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich - STAT) előzetes adataiból.

Az előzetes adatok szerint az osztrák infláció 2025 novemberében 4,1 százalék volt, kissé meghaladta az októberi 4,0 százalékot. A legjelentősebb áremelkedés az energiaszektorban volt, ahol az árak novemberben 10,9 százalékkal emelkedtek az októberi 9,4 százalékos növekedést követően. Az élelmiszerek, dohánytermékek és alkohol drágulása is gyorsult, az árak 4,4 százalékkal emelkedtek az októberi 4,0 százalék után. Az infláció fő hajtóereje azonban ismét a szolgáltatószektor volt 4,5 százalékos éves szintű áremelkedéssel, szemben az októberi 4,6 százalékos drágulással. Az ipari termékek inflációja az előző havival azonos, 1,3 százalék volt.

Az úgynevezett maginfláció, amely az ipari termékeket és szolgáltatásokat tartalmazza, az előző havival megegyezően 3,4 százalék volt - nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.

Havi bázison 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában novemberben, miután októberben azonos mértékű növekedést jegyeztek fel.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 4,0 százalékról 4,1 százalékra gyorsult novemberben, havi szinten pedig 0,3 százalékos emelkedést regisztráltak az előző havi 0,5 százalékos növekedést követően.

