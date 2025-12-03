Külföld, Politikusbűnözés :: 2025. december 3. 11:18 ::

Csalás és korrupció gyanújával emelt vádat az EU korábbi külügyi főképviselője ellen az Európai Ügyészség

Közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával vádat emelt Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és további két másik ember ellen az Európai Ügyészség (EPPO) szerdán.

Get you someone that looks at you like Federica Mogherini looks at Ursula von der Leyen. pic.twitter.com/pNjjRSgKoU December 2, 2025

Az EPPO szerda reggel jelentette be hivatalosan, hogy vádat emelt a belgiumi Bruggében (Bruges) található Európa Kollégiumot (College of Europe), valamint az Európai Unió Külügyi Szolgálatot (EKSZ) érintő korrupciós ügy három érintettje ellen.

Mogherini mellett az ügy gyanúsítottja még a bruggei Európa Kollégium egyik vezető munkatársa, valamint az Európai Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és a Perzsa-öböl térségért feleős szolgálatának vezérigazgatója, az EKSZ 2021 és 2025 között szolgálatot teljesítő főtitkára.

Az EPPO közleménye szerint a három érintettet kedden vették őrizetbe. Hozzátették, hogy szabadon is engedték őket a nyomozás idejére, mivel úgy ítélték meg, hogy esetükben nem áll fent a szökés veszélye.

"Mindhárom személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg az illetékes belga bíróságok be nem bizonyítják bűnösségüket" - fogalmazott az Európai Ügyészség.

A belga rendőrség kedden, a kora reggeli órákban egyidejűleg tartott razziát az EU brüsszeli külügyi szolgálatának főépülete mellett, a bruggei Európa Kollégiumban, valamint magánlakásokban.

Az Európai Ügyészség vezette, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által is támogatott büntetőeljárás részeként végzett akció során dokumentumokat foglaltak le. Az uniós ügyészség szerint "erős a csalás gyanúja" egy olyan pályázattal kapcsolatban, amely kilenc hónapos képzési programot biztosított fiatal diplomaták számára 2021 és 2022 folyamán. A pályázatot az uniós külügyi szolgálat írta ki, és a kollégium nyerte meg.

Az olasz szocialista Federica Mogherini régebben vezette az EKSZ-t, jelenleg az Európa Kollégium rektora, az oktatási intézmény élén idén kezdte meg második ötéves ciklusát. A vizsgált időszakban az uniós külügyi szolgálatot a spanyol szocialista Josep Borrell vezette.

(MTI)