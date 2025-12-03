Külföld :: 2025. december 3. 15:50 ::

Hosszú távú LNG-szállítási szerződést kötött az olasz Eni egy török céggel

Az olasz Eni energiaipari vállalat hosszú távú cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítási szerződést kötött a BOTAS török állami kőolaj- és földgázvezeték-üzemeltető és kereskedelmi vállalattal - közölte az Eni szerdán.

A megállapodás az Eni első hosszú távú LNG-értékesítését jelenti Törökország számára. A közlemény szerint a megállapodás bővíti az Eni globális LNG-portfólióját, és erősíti jelenlétét a legfontosabb nemzetközi piacokon.

A szerződés értelmében az Eni 2028-tól kezdődően tíz éven át évente körülbelül 0,4 millió tonna cseppfolyósított földgázt szállít a BOTAS-nak. A megállapodás egy 2025 szeptemberében aláírt hároméves, évente mintegy 0,4 millió tonna LNG szállításáról kötött szerződés meghosszabbításaként jött létre.

Az ENI kinyilvánított üzleti startégiája ügyfélkörének bővítése a nagy keresleti potenciállal rendelkező piacokon, a kongói, mozambiki, amerikai, indonéziai és más országokban megvalósuló, 2030-ig évi 20 millió tonnás ellátási projektjei számára.

(MTI)