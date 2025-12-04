Külföld :: 2025. december 4. 22:55 ::

Putyin Delhiben - "Oroszország és India barátsága kiállta az idő próbáját"

Oroszország és India barátsága kiállta az idő próbáját, és hatalmas hasznot hozott mindkét népnek - olvasható Narendra Modi indiai miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnököt üdvözlő üzenetében az X-en.





A warm welcome for an old friend pic.twitter.com/B2Z4UteZut Putin’s arrival in India went HARDFrom the red carpet to the synchronized dancers, Modi pulled out all the stopsA warm welcome for an old friend https://t.co/LuP9r5bRMp December 4, 2025

"Örömmel üdvözlöm Delhiben barátomat, Putyin elnököt. Alig várom a ma esti és a holnapi találkozásunkat. Az India és Oroszország közötti barátság időtállónak bizonyult, és hatalmas hasznot hozott népeinknek" - írta Modi orosz nyelvű bejegyzésében.

Az orosz elnököt az indiai kormányfő fogadta a Palam légitámaszponton. A két vezető a betonra terített vörös szőnyeg közepén találkozott, kezet fogtak, megölelték egymást, majd egy limuzinba ülve hajtattak el arra az informális találkozóra, amely az orosz elnöki hivatal közleménye szerint időközben már megkezdődött az indiai kormányfő rezidenciáján.

Az orosz államfőt útján mások között Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő és Igor Szecsin, a Rosznyefty orosz olajipari vállalat vezetője kísérte el. Az állami látogatás összes hivatalos eseménye pénteken lesz. Mindazonáltal Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója szerint éppen a csütörtöki informális beszélgetés tekinthető a látogatás legfontosabb eseményének, mert pontosan az ilyen találkozókon vitatják meg a legfontosabb és legkényesebb kérdéseket.

Szergej Belouszov orosz védelmi miniszter a nap folyamán már tárgyalt indiai hivatali partnerével, Rádzsnath Szingh-gel a két ország közötti együttműködés kiszélesítéséről.

"Rádzsnath Szingh hangsúlyozta az indiai kormány elkötelezettségét a nemzeti védelmi ipar potenciáljának növelése iránt mind a helyi gyártás, mind az export tekintetében" - közölte az indiai védelmi tárca a katonai és haditechnikai együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság üléséről beszámolva. "Rámutatott továbbá a két ország közötti együttműködés bővítésének új lehetőségeire a speciális technológiák területén" - tette hozzá.

(MTI)