Külföld :: 2025. december 5. 13:20 ::

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a bolgár kormány ellen

A Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária (PP-DB) ellenzéki pártszövetség pénteken bizalmatlansági indítványt nyújtott be a parlament titkárságához Rosen Zseljazkov miniszterelnök kormányával szemben, a kezdeményezés oka a kormány gazdaságpolitikájának kudarca - derült ki a Nova News televíziócsatorna adásából.

Az új bizalmatlansági indítvány a hatodik azóta, hogy a parlament megkezdte munkáját. Az ellenzék lépése a december elsejei nagyszabású tüntetést követte, amelyen a mobilszolgáltatók adatai szerint több mint százezer ember vett részt. A kormány lemondását követelő tüntetések nemcsak Szófiában, hanem az ország más városaiban is folytatódnak.

A Mera szociológiai ügynökség által végzett felmérés szerint a tiltakozásokat a megkérdezettek 71,3 százaléka támogatja, és csak 21,4 százalék nem áll az ilyen akciók mellé. A válaszadók 49,8 százaléka azt szeretné, ha a Zseljazkov-kormány lemondana, 32,6 százalék ellenzi ezt a kezdeményezést, 17,6 százalék pedig nem foglal állást. A felmérést november 27-e és december 3-a között 803 felnőtt állampolgár körében végezték.

A bizalmatlansági indítvány támogatására más ellenzéki politikai szervezetek - az Újjászületés párt, az Erkölcs, Egység, Becsület, továbbá a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért koalíció - képviselői is hajlandóságot nyilvánítottak.

A hatályos jogszabályok szerint a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt a parlamentnek legkorábban három, legkésőbb hét nappal azután kell megvitatnia, hogy azt a parlament titkárságához benyújtották.

A határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a képviselők több mint fele, azaz a 240 parlamenti képviselő közül legalább 121 szavazatával támogatja. A vita és a szavazás pontos időpontját még nem határozták meg. A vita napján újabb nagyszabású tüntetést terveznek Szófiában.

(MTI)