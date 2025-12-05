Külföld :: 2025. december 5. 21:49 ::

Azonnal visszatér Lengyelországba a volt igazságügyi miniszter, amint "helyreáll a bíróságok függetlensége"

A Lengyelországban több bűnügyben meggyanúsított Zbigniew Ziobro ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter csak abban az esetben hajlandó visszatérni hazájába, ha ott "helyreáll a bíróságok függetlensége" - ezt maga a politikus jelentette be egy pénteken közzétett videóüzenetében.

Ziobro online jelentkezett be Brüsszelből a legjelentősebb lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) varsói székházában megrendezett sajtókonferencián. Az október végétől mostanáig Magyarországon tartózkodó politikus csütörtökön a wPolsce24 lengyel konzervatív hírtévével közölte: a belga fővárosba utazott, hogy "politikusokkal, de a médiával is beszéljen a Donald Tusk (lengyel miniszterelnök) kormánya által elkövetett jogsértésekről".

A sajtókonferencián hangsúlyozta: azonnal visszatér Lengyelországba, amint a bíróságok "a kormánytól függetlenül és pártatlanul működnek, és az ügyészség a törvényeknek megfelelően jár el".

Az ellenzéki politikus kifogásai között említette, hogy a jelenlegi igazságügyi miniszter korlátozta azt a rendszert, amelyben sorsolás útján választják ki, melyik pert melyik bíró folytassa le. Követelte, hogy állítsák vissza tisztségükbe a kerületi bíróságok szerinte törvénytelenül leváltott elnökeit és más bírókat, valamint hogy "állítsák vissza az ügyészség törvényes vezetését, a törvényes államügyésszel együtt".

Ezzel utóbbival Ziobro arra utalt, hogy a lengyel kormány 2023-ban, rögtön hivatalba lépését követően leváltotta Dariusz Barski államügyészt, amit jogellenesnek nevezett az államfő, a legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság is.

A politikus elmondta még, hogy magyarországi tartózkodása óta Európát járja.

Zbigniew Ziobrót Lengyelországban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért összesen 25 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyészség szerint a PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló "szervezett bűnözői csoportot hozott létre és irányított".

Ziobro és a PiS politikusai többször abszurdnak nevezték ezeket a gyanúsításokat.

Az ügyészség november közepén kezdeményezte Ziobro három hónapos előzetes letartóztatását, hivatalosan a bíróság december 22-én dönt ebben a kérdésben. Radoslaw Sikorski külügyminiszter pedig november 18-án bejelentette: az ügyészség kezdeményezésére érvénytelenítette Ziobro diplomáciai útlevelét.

Wlodzimierz Czarzasty parlamenti alsóházi elnök szerdán közölte: a kormánykoalíciós tömbök vezetői úgy döntöttek, hogy kezdeményezik Ziobro állambíróság elé állítását is.

Az állambíróság a legmagasabb rangú állami tisztségviselők alkotmányos jogsértéseit vizsgáló különleges bírói testület, amely egyebek között elrendelheti, hogy a vádlott nem tölthet be vezető posztokat állami intézményben.

(MTI)