2025. december 6. 11:46

Egy óvoda ellen intéztek dróntámadást a bátor szudáni harcosok

Egy óvoda ellen intézett dróntámadást a szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) a szudáni Dél-Kordofán államban, 50-en meghaltak, köztük 33 gyerek - közölték helyi egészségügyi források pénteken.

A szudáni orvosok szervezete szerint a Kalogi városa ellen csütörtökön intéztek a lázadók támadást. Hozzátették, hogy az áldozatok száma vélhetően tovább fog nőni, azonban felhívták a figyelmet arra is, hogy a térségben akadozik a kommunikáció, így pontos adatokról egyelőre nem tudnak beszámolni.

Elmondták, hogy a dróntámadást újabb követte a helyszínre érkező egészségügyi személyzet ellen.

Sheldon Yett, az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szudáni képviselője elítélte az akciót, hangsúlyozva, hogy "sosem a gyermekeknek kell megfizetnie a konfliktusok árát" és a harci cselekmények azonnali beszüntetését sürgette.

Az RSF a nyugat-szudáni el-Fáser bevétele után indított hadműveleteket Nyugat-Kordofán, Dél-Kordofán és Észak-Kordofán államok ellen, a harci cselekményeknek pedig az utóbbi hetekben már több száz civil esett áldozatává.

Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és azóta rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is.

Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyegeti.

(MTI)