Külföld :: 2025. december 7. 12:10 ::

Paprikaspray-vel elkövetett támadás okozott fennakadást a Heathrow repülőtéren

Paprikaspray-vel elkövetett támadás okozott fennakadást vasárnap a londoni Heathrow repülőtéren. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli a történteket.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában történt, ahol számos embert lefújtak a maró hatású spray-vel.

A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és egy embert őrizetbe vettek tettlegesség gyanújával.

A parkolóházhoz a mentők is kivonultak, és több embert kórházba vittek, de a rendőrségi beszámoló szerint egyikük sem szenvedett életveszélyes vagy maradandó sérülést.

Peter Stevens, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka elmondta: a vizsgálat eddigi megállapításai szerint az incidens azután történt, hogy "egymást ismerő emberek egy csoportja" összeveszett, a veszekedés elfajult, és emiatt többen megsérültek.

A többség ezután elhagyta a helyszínt, de egyiküket a rendőrök őrizetbe vették.

Stevens hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem tekinti terrorcselekménynek a történteket.

A helyszínre elővigyázatosságból a tűzoltók is kivonultak.

A Heathrow vasárnapi tájékoztatásában azt javasolta, hogy a 3-as terminálról induló utasok a szokásosnál hamarabb induljanak el a repülőtérre az incidens okozta közlekedési fennakadások miatt.

Erről a terminálról indulnak a British Airways (BA) légitársaság napi budapesti járatai is.

A Heathrow járatinformációs szolgálata szerint a vasárnap reggeli első budapesti BA-járat rendben elindult, és ugyancsak rendben visszaindult Budapestről. A második, délutáni járatot az információs szolgálat kisebb késéssel, de szintén indulásra jelölte.

Heathrow a londoni metróval, a Heathrow Express külön gyorsvasúttal és az Elizabeth Line városi vasúttal egyaránt megközelíthető. Ezeknek a vonalaknak a 3-as terminált kiszolgáló megállóit az incidens után rövid időre lezárták, de azóta újranyitották, bár az üzemeltetők késések lehetőségére hívták fel az utazóközönség figyelmét.

(MTI)