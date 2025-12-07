Külföld :: 2025. december 7. 18:25 ::

Betlehemben tegnap este fellobbantak a karácsonyfa fényei

Advent bronzvasárnapja előtti estén, december 6-án Betlehemben a különböző keresztény felekezetek és meghívott muszlim vallási elöljárók, diplomaták és politikusok jelenlétében föllobbantak a karácsonyfa fényei. Betlehem keresztény polgármestere, Máher Kanaváti beszédében hangsúlyozta: az ünnep fénye a sok megejtett seb ellenére is győzedelmeskedni fog. Ramzí Khúrí, a Palesztin Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottságának keresztény tagja beszédében azt mondta: semmilyen háború nem olthatja ki fényünket, semmilyen ostrom nem változtathatja meg akaratunkat, és semmilyen megszállás nem veheti el tőlünk a jogainkat – olvasható a Sark el-Auszát tudósításában.



Karácsonyfa a betlehemi Jászol téren – mögötte a Születés-templom (fotó: AP)

A palesztinai Betlehem városában, a Születés-temploma előtti Jászol téren tegnap este fellobbantak a 15 méter magas karácsonyfa fényei. Az elmúlt két esztendő karácsonya előtt a Gázai övezetben folyó izraeli népirtás miatt nem állítottak karácsonyfát a Megváltó szülővárosában, s nem voltak ünnepi rendezvények, vigasságok. Az ünnepi fények meggyújtásán megjelent számos Izraelben és Palesztinában akkreditált nagykövet, a különböző keresztény egyházak elöljárói, lelkészei, politikusok és az idén a tavalyinál több külföldi turista, illetve zarándok.



Keresztény egyházak elöljárói a pódiumon (fotó: Reuters)

Máher Kanaváti, Betlehem keresztény polgármestere a Jászol téren fölállított pódiumról elmondott beszédében a többi között ezt mondta:

A nehéz évek után, kezdve a mindent leállító világjárvánnyal, majd palesztin földünkön a fennmaradásunkat fenyegető háborúval, ma este meggyújtjuk a fényeket a karácsonyfán. A fény a sok megejtett seb ellenére is győzedelmeskedni fog, s Betlehem pedig tágra nyitja kapuit, hogy mindenkit befogadhasson. Mindenkit arra kérek, hogy látogasson el Betlehembe, keressék föl a kereszténység bölcsőjét, a város örökségét és civilizációját. Jöjjenek el a Megváltó születésének helyére, mert látogatásuk támaszt jelent számunkra, és hozzájárul állhatatosságunkhoz a földünkön.



Középütt: Máher Kanavátí, Betlehem polgármestere (a vállán palesztin zászló), tőle jobbra: Ramzí Khúrí, a PFSZ VB-nak tagja (fotó: Fb.)

Ramzí Khúrí, a Palesztin Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottságának keresztény vallású tagja felszólalásában elmondta:

Idén a karácsonyfánk fényeit a gázai néppel és a meggyilkolt mártírjaink, köztük gyermekek, nők és idősek lelkével együtt lobbantjuk föl. A fényeket akkor gyújtjuk meg, amikor Jeruzsálemet és Ciszjordániát folyamatos támadások érik, hogy eltöröljék identitásukat. Betlehem mégis büszkén mondhatja, hogy semmilyen háború nem olthatja ki a fényünket, semmilyen ostrom nem változtathatja meg akaratunkat, és semmilyen megszállás nem veheti el tőlünk a jogainkat. A betlehemi karácsonyfa fényeinek fellobbantása nem csupán ünneplés, hanem népünk egységének, valamint az egyházak, intézmények és társadalmunk minden rétegének egyetlen üzenetben való egyesülésének kinyilvánítása. A keresztény egyházak hangja összeolvad itt a mecsetek hangjával, és az imák egyetlen célért ölelkeznek össze: a szabadságért és a függetlenségért.



Fényárban a betlehemi Jászol tér, mögötte a Születés-templom, s tőle balra a Szent Katalin-templom (fotó: Betlehemi Városháza)

A karácsonyfa fényeinek fellobbantása előtt a pódiumról betlehemi cserkészek zenei együttesei, hangszeres és énekes előadóművészek karácsonyi dalokkal szórakoztatták a Jászol téren egybegyűlt közönséget.

Hering J. - Kuruc.info