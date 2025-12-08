Külföld :: 2025. december 8. 07:43 ::

A jobbközép jelöltje nyerte a bukaresti főpolgármester-választást

Ilie Bolojan román kormányfő jobbközép Nemzeti Liberális Pártjának (PNL) jelöltje, Ciprian Ciucu hatodik kerületi polgármester nyerte a bukaresti időközi főpolgármester-választást - erősítette meg hétfőn a szavazatszámlálás végeredménye.

Ciucu a leadott több mint félmillió voks 36,2 százalékával (211 ezer szavazattal) végzett az élen, míg a második helyen az ellenzéki szuverenista pártok támogatását élvező Anca Alexandrescu televíziós műsorvezető végzett 21,9 százalékkal.

A legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Daniel Baluta negyedik kerületi polgármester, aki a közvélemény-kutatások szinte mindegyikében folyamatosan az élen állt, végül a harmadikként futott be 20,5 százalékos eredménnyel.

Bukarestben a korábbi főpolgármester Nicusor Dan államfővé választása miatt kellett időközi választást tartani.

(MTI)