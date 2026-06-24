Külföld :: 2026. június 24. 15:57 ::

Nagyot zuhant a Rheinmetall részvénye, miután a cég elesett egy fregattmegrendeléstől

Több mint 16 százalékkal esett a Rheinmetall árfolyama szerdán, miután a német kormány törölte a cégnek szánt fregattprogramot, és helyette a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) által gyártott fregattokat rendel.

A döntés hatására, miközben a Rheinmetall részvényei szerdán napközben több mint 16 százalékkal estek, ami a vállalat történetének egyik legnagyobb napi árfolyamvesztesége lehet, a TKMS papírjai 8-10 százalékkal erősödtek.

A védelmi minisztérium közlése szerint a fregatt-projekt folytatása "jelentős késedelmekkel, nagy költségtúllépésekkel és előre nem látható kockázatokkal" járt volna. Az eredeti program költsége mintegy 10 milliárd euró volt, amely az új feltételek mellett 80 százalékkal nőtt volna.

Az F126-programot 2020-ban indították el. A fővállalkozóként kijelölt holland Damen Schelde Naval Shipbuilding nem tudta tartani az ütemtervet. A Rheinmetall májusban 12,8 milliárd eurós ajánlatot tett a projekt átvételére, és arra számított, hogy még a második negyedévben szerződést írhat alá.

A tárca közlése szerint azonban a program helyett összesen nyolc MEKO A-200 típusú fregatt beszerzését tervezik a TKMS vállalattól. Az első négy hajó várható költsége 6,3 milliárd euró, további négy egység opcionális megrendelése pedig 5,3 milliárd euró, így a teljes program értéke 11,6 milliárd euró lehet.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az új beszerzés célja a NATO felé vállalt tengeralattjáró-elhárítási képességek biztosítása a lehető legrövidebb időn belül. Az egységes hajótípus alkalmazása várhatóan csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket a korábbi tervekkel összevetve.

(MTI)