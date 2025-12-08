Külföld :: 2025. december 8. 08:38 ::

Csökkenti jövő évi segélyezési keretét az ENSZ humanitárius koordinációs irodája

Az ENSZ humanitárius koordinációs irodája csökkenti a 2026-os éves finanszírozási igényét, tekintettel arra, hogy a főként nyugati kormányoktól kapott idei támogatása az elmúlt tíz év legalacsonyabb szintjére esett vissza.

Az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala (OCHA) hétfői bejelenése szerint 33 milliárd dollárt kér arra a célra, hogy mintegy 135 millió embernek segítsen megbirkózni a háborúk, éghajlati katasztrófák, földrengések, járványok és élelmiszerhiány következményeivel jövőre, miután az idén 15 milliárd dollárt kapott, az elmúlt tíz évben a legkisebb összeget.

Az OCHA az idei évre eredetileg 47 milliárd dollárt kért, és 190 millió embernek tervezett segítséget nyújtani. Az alacsonyabb támogatás miatt az idén 25 millióval kevesebb embert tudtak elérni, mint 2024-ben.

Az iroda szerint jövőre több mint 4,1 milliárd dollárra lenne szükség három millió ember megsegítéséhez a palesztin területeken, további 2,9 milliárd dollárra Szudánban - ahol a világ legnagyobb menekültválsága zajlik - és 2,8 milliárd dollárra egy szíriai regionális tervhez.

"2025-ben az éhezés kiterjedt. Az élelmiszer-alapokat drasztikusan csökkentették, miközben Szudán és Gáza egyes részein éhínség tört ki. Az egészségügyi rendszerek összeomlottak" - mondta Tom Fletcher, az OCHA vezetője. "A megbetegedések száma magasba szökött. Milliók szenvednek szükséget alapvető élelmiszerekből, egészségügyi ellátásból és maradnak védelem nélkül. A nőket és lányokat védő programokat drasztikusan csökkentették, több száz segélyszervezetet bezártak" - mutatott rá.

"Tudom, hogy jelenleg szűkösek a költségvetések. Mindenhol nehéz helyzetben vannak a családok" - mondta Fletcher. "De a világ tavaly 2,7 ezermilliárd dollárt költött védelemre - fegyverekre és hadi eszközökre. Én pedig ennek alig több mint egy százalékát kérem" - fogalmazott.

Fletcher a nemzetközi segélyezési munka "radikális átalakítását" szorgalmazza a bürokrácia csökkentésével, a hatékonyság növelésével és több funkció átadásával a helyi csoportoknak.

(MTI)