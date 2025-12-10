Külföld :: 2025. december 10. 15:28 ::

Lengyelország a területén állomásozó amerikai katonai kontingens növelésére készül

Lengyelország már készül a területén állomásozó amerikai katonai kontingens növelésére az ehhez szükséges beruházási tervek megvalósításával - jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter, kormányfőhelyettes szerdán a lengyel közszolgálati rádióban.

A miniszter arra a kérdésre, hogy lehet-e számítani az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia értelmében az Európában állomásozó amerikai katonai erők kivonására, azt válaszolta, hogy "Lengyelországban az amerikai erők növelése valósul meg, és arról sincs szó, hogy az amerikai csapatokat kivonnák Németországból".

Kijelentette: nem osztja azokat az aggodalmakat, amelyek az amerikai erők európai kivonására vonatkoznak. Arra is rámutatott, hogy olcsóbb az amerikai csapatok fenntartása Európában, mint az Egyesült Államokban.

Hozzátette: Varsó olyan beruházásokat tervez, melyek az eddiginél több amerikai katona befogadását teszik lehetővé. "Kiadtam az erre vonatkozó utasításokat a minisztériumban, a tervek megvalósítása folyamatban van" - mondta. Megjegyezte: az amerikai partnerekkel még "nem beszéltek konkrét létszámról, de konkrét dandárokról már igen".

A miniszter közlése szerint Lengyelország infrastrukturális és egyéb beruházások formájában évi mintegy 15 ezer dollárral járul hozzá minden egyes amerikai katona jelenlétéhez.

A lengyel-amerikai védelmi együttműködés mellett Kosiniak-Kamysz egy "új biztonsági rendszer építését" is szükségesnek nevezte, amely a balti-tengeri országok, köztük Németország és Lengyelország együttműködésén alapulna. "Így összekötnénk a balti-tengeri medencét, és létrehozhatnánk egy brit-román ívet" - fogalmazott a politikus.

A lengyel média keddi jelentése szerint a varsói elnöki hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) vezetői, köztük Andrzej Kowalski tábornok, a BBN helyettes vezetője az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról folytattak megbeszéléseket a washingtoni Fehér Házban. Nikodem Rachon államtitkár-helyettes arról tájékoztatta a lengyel sajtó képviselőit, hogy az amerikai kormányzat "nyitott a biztonsági együttműködés kétoldalú alapon történő bővítésére Lengyelországgal".

(MTI)