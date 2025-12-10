Külföld :: 2025. december 10. 16:59 ::

Bulgária elutasította a 2020-as bejrúti robbanás miatt körözött üzletember kiadását

Egy bolgár bíróság elutasította Libanon kiadatási kérelmét a 2020-as bejrúti kikötői robbanás miatt körözött orosz üzletember ügyében, arra hivatkozva, hogy a libanoni hatóságok nem nyújtottak megfelelő biztonsági garanciákat.

A Cipruson élő Igor Grecsuskin annak a hajónak a tulajdonosa, amely a 2020-as bejrúti robbanást okozó ammónium-nitrátot a kikötőbe szállította. A robbanásban több mint 220 ember vesztette életét.

Grecsuskint idén szeptemberben vették őrizetbe Bulgáriában, miután Libanon hivatalosan kérte a kiadatását. A férfi 2020 óta szerepel az Interpol körözési listáján.

Ügyvédje, Jekaterina Dimitrova a zárt ajtók mögött tartott meghallgatás után azt mondta: a bíróság szerint Libanon nem tudta garantálni, hogy Grecsuskinra a kiadatása után nem szabnak ki halálbüntetést, illetve az ilyen ítéletet adott esetben nem hajtják végre.

Az ügyben eljáró bolgár ügyész közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen, mivel a libanoni igazságügyi miniszter, a legfelső bíróság és a legfőbb ügyész is megadta a szükséges garanciákat. Szerinte ezek alapján fennállnak a kiadatás feltételei.

A bejrúti robbanás okainak feltárására indított libanoni vizsgálat évek óta akadozik; az áldozatok hozzátartozói szerint a nyomozást politikai beavatkozás hátráltatja. Az első vizsgálóbírót eltávolították, miután vádat emelt magas rangú tisztviselők ellen. Utódja, Tárik Bitar szintén vádat emelt több vezető politikus ellen, akik megtagadták a kihallgatást, tagadták a vádakat, és ezzel lényegében megállították a vizsgálatot. Bitar idén újraindította az eljárást, és az elmúlt hónapokban több tisztviselőt is kihallgatott, de a vádiratot továbbra sem hozta nyilvánosságra.

(MTI)