Hazaárulás vádjával 14 év börtönre ítéltek egy észt pártvezetőt, aki oroszokkal működött együtt

Hazaárulás miatt 14 év szabadságvesztésre ítélték Észtországban Aivo Petersont, az Együtt párt egyik vezetőjét, aki az ítélet szerint másokkal együtt "Oroszországnak segített" Észtország elleni tevékenységekben.

A Harju megyei bíróság az ítéletben - amelyet az ERR észt hírportál ismertetett csütörtökön - a szintén észt állampolgárságú Dmitrij Rootsira és az orosz állampolgár Andrej Andronovra 11-11 év börtönbüntetést rótt ki. Mivel Andronov a bűncselekményt próbaidő alatt követte el, büntetését a korábbi ítéletből hátralévő résszel, azaz 5 hónappal és 28 nappal megnövelték.

A bíróság megállapította, hogy Peterson és Rootsi Észtország elleni tevékenységekben segített Oroszországnak: kapcsolatban álltak az orosz hatóságok képviselőivel, politikai együttműködésről tárgyaltak, és egy olyan párt létrehozását tervezték, amely képes lett volna megváltoztatni Észtország politikai irányvonalát. Ezt a bíróság veszélyesnek minősítette, mivel szerinte lehetőséget adott Oroszországnak az észt politika rejtett befolyásolására.

Külön vizsgálták azt, hogy a vádlottak utakat szerveztek újságíróknak az Oroszország által elfoglalt ukrajnai területekre. A bíróság megállapította, hogy Andronov részt vett azok szervezésében, Peterson pedig az utazásokban és az orosz hatóságokkal előre egyeztetett, Oroszország számára előnyös propagandaanyagok elkészítésében. Ezek a publikációk a NATO iránti bizalom gyengítését és Ukrajna támogatottságának csökkentését célozták Észtországban - állapította meg a bíróság. Elutasította viszont a védelemnek a szólásszabadságra vonatkozó érvelését, rámutatva, hogy a hazaárulás fenyegetést jelent az alkotmányos rendre és Észtország biztonságára, valamint vannak olyan értékek, amelyek védelme szükségessé teszi a véleménynyilvánítás bizonyos mértékű korlátozását.

Az ügyben a bírósági eljárás 2023 novemberében kezdődött. Az összes vádlott ártatlannak vallotta magát. Az ítélet még nem jogerős, a védelem megfellebbezheti. Az ítélethirdetés során a teremben jelen voltak az Együtt párt támogatói is.

