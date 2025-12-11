Hazaárulás miatt 14 év szabadságvesztésre ítélték Észtországban Aivo Petersont, az Együtt párt egyik vezetőjét, aki az ítélet szerint másokkal együtt "Oroszországnak segített" Észtország elleni tevékenységekben.
A Harju megyei bíróság az ítéletben - amelyet az ERR észt hírportál ismertetett csütörtökön - a szintén észt állampolgárságú Dmitrij Rootsira és az orosz állampolgár Andrej Andronovra 11-11 év börtönbüntetést rótt ki. Mivel Andronov a bűncselekményt próbaidő alatt követte el, büntetését a korábbi ítéletből hátralévő résszel, azaz 5 hónappal és 28 nappal megnövelték.
A bíróság megállapította, hogy Peterson és Rootsi Észtország elleni tevékenységekben segített Oroszországnak: kapcsolatban álltak az orosz hatóságok képviselőivel, politikai együttműködésről tárgyaltak, és egy olyan párt létrehozását tervezték, amely képes lett volna megváltoztatni Észtország politikai irányvonalát. Ezt a bíróság veszélyesnek minősítette, mivel szerinte lehetőséget adott Oroszországnak az észt politika rejtett befolyásolására.
Külön vizsgálták azt, hogy a vádlottak utakat szerveztek újságíróknak az Oroszország által elfoglalt ukrajnai területekre. A bíróság megállapította, hogy Andronov részt vett azok szervezésében, Peterson pedig az utazásokban és az orosz hatóságokkal előre egyeztetett, Oroszország számára előnyös propagandaanyagok elkészítésében. Ezek a publikációk a NATO iránti bizalom gyengítését és Ukrajna támogatottságának csökkentését célozták Észtországban - állapította meg a bíróság. Elutasította viszont a védelemnek a szólásszabadságra vonatkozó érvelését, rámutatva, hogy a hazaárulás fenyegetést jelent az alkotmányos rendre és Észtország biztonságára, valamint vannak olyan értékek, amelyek védelme szükségessé teszi a véleménynyilvánítás bizonyos mértékű korlátozását.
Az ügyben a bírósági eljárás 2023 novemberében kezdődött. Az összes vádlott ártatlannak vallotta magát. Az ítélet még nem jogerős, a védelem megfellebbezheti. Az ítélethirdetés során a teremben jelen voltak az Együtt párt támogatói is.
(MTI)