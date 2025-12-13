Külföld :: 2025. december 13. 07:59 ::

Trump megnevezte első számú jelöltjét a Fed elnöki posztjára

Kevin Warsht, a Fed kormányzótanácsának egykori tagját nevezte meg Donald Trump amerikai elnök első számú jelöltjeként a jövő májusban megüresedő Fed-elnöki poszt betöltésére pénteken, a Wall Street Journalnak az ovális irodában adott interjúban.

Trump az interjúban ugyanakkor nem zárta ki a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatóját, Kevin Hassettet sem a lehetséges jelöltek közül. "Igen, azt hiszem, ők azok. Azt hiszem, van Kevin és Kevin. Mindketten - azt hiszem, a két Kevin remek" - mondta Trump az interjúban.

Az elnök múlt héten közölte, hogy 2026 elején fogja bejelenteni kit nevez majd ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve élére. A jelenlegi elnök, Jerome Powell mandátuma májusban jár le.

Trump a Wall Street Journalnak adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy a jövőbeni Fed-elnöknek konzultálnia kellene vele a kamatdöntésekkel kapcsolatban. "Általában ez már nem így van. Régebben ez volt a rutin. Most is így kellene lennie" - fogalmazott. Trump szerint (az amerikai elnök) egy olyan "okos hang, akire hallgatni kell".

A Fed a héten szerdán 25 bázisponttal, 3,5-3,75 százalékra csökkentette a szövetségi alapkamat célsávját. A szerdai volt a Fed harmadik kamatcsökkentése az idén.

Az amerikai irányadó kamatnak Trump szerint "egy százalékon, vagy annál is alacsonyabban" kell majd állnia egy év elteltével az interjúban elmondottak alapján.

Warsh - aki egyetért Trump monetáris politikájával - szerda este találkozott az elnökkel, és alacsonyabb kamatokat szorgalmazott. Korábbi előrejelzések szerint Hassett volt az esélyesebb jelölt (71 százalékos valószínűséggel), de a friss interjú után a fogadási piacokon Warsh esélye 36 százalékra nőtt.

Kevin Warsh 2002-2006 között George W. Bush elnök alatt gazdaságpolitikáért felelős különleges elnöki tanácsadóként szolgált, valamint a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának (NEC) ügyvezető titkára volt. Ebben a pozícióban gazdasági politikákat koordinált, amivel közvetlen tapasztalatot szerzett a makrogazdasági döntéshozatalban.

Warsh 2006 februárjától 2011-ig tagja volt a Fed Kormányzótanácsának. Ben Bernanke egykori Fed-elnök később "felbecsülhetetlennek" értékelte Warsh politikai és piaci szakértelmét, valamint Wall Street-i kapcsolatait.

A Fed elhagyása után Warsh egyetemi oktatóként és gazdasági tanácsadóként dolgozott.

(MTI)