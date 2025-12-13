Külföld :: 2025. december 13. 16:58 ::

Helikopterrel drogot csempésző halózatot számoltak fel Spanyolországban

Helikopterekkel Marokkóból csempészte be hasist Spanyolországba az a kábítószer-kereskedő hálózat, amelyet egy nagyszabású akcióban sikerült felszámolni - jelentette be szombaton a spanyol rendőrség.

A közlemény szerint a helikopterek 500-900 kilogramm kábítószer szállítására voltak alkalmasak. A drogot dél-spanyolországi vidéki birtokokon és raktárakban tárolták, majd onnan szállították tovább közúton Európa más országaiba.

A spanyol rendfenntartók a Málaga, Almeria és Murcia tartományokban végrehajtott razziák során hat kábítószer-csempészt vettek őrizetbe; továbbá lefoglaltak egy helikoptert, 657 kilogramm hasist, öt lőfegyvert, készpénzt és több járművet. A hálózat felszámolásában a marokkói, a svéd és a belga rendőrség is részt vett.

Spanyolország a Latin-Amerikával régóta fennálló jó kapcsolatai, valamint az észak-afrikai országokhoz való földrajzi közelsége miatt számít az Európába irányuló illegális kábítószer-kereskedelem egyik kulcsfontosságú elosztóközpontjának. Noha a csempészet legnagyobb része tengeri úton történik, a spanyol rendőrségnek az utóbbi években több olyan csempészhálózatot is sikerült lelepleznie, amely drónokkal szállított kábítószert Marokkóból Spanyolországba.

(MTI)