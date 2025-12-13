Külföld :: 2025. december 13. 22:02 ::

Amerikai katonákkal végzett az Iszlám Állam Szíriában

Két amerikai katona és egy polgári alkalmazottként dolgozó tolmács meghalt, amikor a szíriai Palmírában támadás érte az amerikai haderő egyik egységét szombaton - tudatta az amerikai hadügyminisztérium.

Sean Palmernek, a Pentagon szóvivőjének közleménye szerint a halálos áldozatok mellett további három katona megsebesült.

A támadás az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet elleni egyik művelet során érte az amerikai egységet az ország központi részén fekvő régióban. A tájékoztatás szerint egy dzsihadista fegyveres egyedül, lesből hajtotta végre a rajtaütést.

Pete Hegseth hadügyminiszter megerősítette a halálos incidens tényét, és közölte, hogy az elkövetőt az Egyesült Államokkal partnerségben dolgozó erők megölték.

"Legyen köztudott: ha valaki amerikaiakat vesz célba bárhol a világon, akkor annak utána már csak egy rövid és félelemben töltött élete lesz, mert az Egyesült Államok vadászik rá, megtalálja, és könyörtelenül megöli" - fogalmazott a tárcavezető.

Az amerikai hadügyminisztérium közleménye szerint a támadás részleteire vonatkozó vizsgálat még folyik, és az áldozatok nevét legkevesebb 24 óráig nem hozzák nyilvánosságra.

(MTI)