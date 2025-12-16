Külföld :: 2025. december 16. 09:50 ::

Roszkoszmosz: 2026-ban, a tél végén üzemkész lesz a Szojuz rakéták új indítóállása Bajkonurban

Nem felelnek meg a valóságnak azok a hírek, amelyek szerint véget ért az emberrel végrehajtott orosz űrprogram, a Szojuz rakéták új indítóállomása Bajkonurban 2026-ban, a tél végén üzemkész lesz - közölte kedden az Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat sajtószolgálata.

Dmitrij Baranov, a Roszkoszmosz vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint kijelentette, hogy a bajkonuri űrrepülőtérre megérkezett az összes alkatrész és berendezés az indítóállomás megsérült karbantartó kabinjának helyreállításához, a munkálatok két műszakban, 130 alkalmazott részvételével folynak.

"A jóváhagyott ütemterv szerint az első indításra 2026 telének végén leszünk készen" - mondta Baranov.

Igor Barmin, a Roszkoszmosz társadalmi tanácsának elnöke arról tett bejelentést, hogy az indítóállomáson új karbantartó kabint szerelnek fel, és autonóm teszteket végeznek rajta.

A Roszkoszmosz november 27-én közölte, hogy a bajkonuri indítóállomás több eleme megsérült a Szojuz-2.1a rakéta aznapi indítása után. A tájékoztatás értelmében a helyreállításhoz minden szükséges tartalék alkatrész rendelkezésre áll, és a sérüléseket a közeljövőben kijavítják.

A rakéta a Szojuz MSZ-28 űrhajót indította el a Nemzetközi Űrállomásra, fedélzetén a Roszkoszmosz két és a NASA egy űrhajósával, Szergej Kugy-Szvercskovval, Szergej Mikajevvel, valamint Christopher Williamsszel. Az űrhajó még aznap dokkolt az űrállomáson.

(MTI)