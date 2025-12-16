Külföld, Háború :: 2025. december 16. 19:14 ::

Nemkívánatosnak minősítették a Deutsche Welle médiavállalatot Oroszországban

Felkerült a Deutsche Welle német állami médiavállalat a nemkívánatos szervezetek nyilvántartásába Oroszországban - közölte az orosz igazságügyi minisztérium kedden a honlapján.

A tárca 2022 márciusában "külföldi ügynök" médiumnak minősítette a Deutsche Welle (DW) média-információs hálózatot.

Korábban, 2022 februárjában az orosz külügyminisztérium felszólította a Deutsche Wellét, hogy szüntesse be sugárzását, és visszavonta akkreditációját moszkvai irodájának tudósítóitól, válaszul az RT DE német nyelvű orosz állami televíziócsatorna sugárzásának németországi betiltására.

A listára felkerült a bolgár For Free Russia (A Szabad Oroszországért), az észt Ingeri Maja (Ingria Háza), a norvég Natur og Ungdom (Természet és Ifjúság) és a német Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland (Szövetség a Szabad Demokratikus Oroszországért) szervezet is.

Korábban az orosz főügyészség döntött arról, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét nemkívánatosnak minősíti Oroszország területén.

(MTI)